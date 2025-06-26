嚴查毒品 陸今年以來口岸邊境地區破獲毒品案件205起

最新數據顯示，今年截至6月25日，大陸全國移民管理機構在口岸邊境地區共破獲毒品案件205起，抓獲犯罪嫌疑人262人，繳獲各類毒品2.42噸，其中破獲萬克以上毒品案件38起。相關負責人表示，將持續保持對口岸邊境毒品違法犯罪活動的高壓嚴打態勢。

央視報導，大陸國家移民管理局邊防檢查管理司負責人表示，全國移民管理機構將持續保持對口岸邊境毒品違法犯罪活動的高壓嚴打態勢，緊密結合口岸邊境禁毒形勢，深入研判毒品販運走私路線及作案手法，因時因勢調整工作策略，科學動態布設執勤點位，織密口岸邊境立體化防控網絡。

此外，要完善資源共享、警種協同、區域協作工作機制，針對性加強專案偵查打擊，深挖徹查幕後團伙和販毒網絡。

該負責人也提到，要深化與周邊國家口岸邊境務實執法合作，擠壓震懾邊境地區毒品違法犯罪活動；加大邊境轄區禁毒宣傳力度，廣泛發動群眾參與到禁毒人民戰爭中來，營造對涉毒違法犯罪「人人喊打」的良好局面，最大限度把毒品堵在境外，查在邊境。

華爾街日報日前報導，美國總統川普關切大陸在芬太尼交易問題中的角色。報導並引述知情人士，大陸國家主席習近平派遣公安部長王小洪前往瑞士參加5月的美中會談，顯示芬太尼是兩國關係的重要議題。

據新華社，王小洪甫於本月19日在北京與美國駐陸大使龐德偉會面。王小洪表示，中方願同美方在禁毒、非法移民遣返等執法領域開展務實合作，希望美方與中方相向而行，秉持平等態度，尊重各自關切，為兩國關係發展注入正能量；龐德偉則表示，願做兩國關係發展的溝通者、促進者，推動禁毒執法等領域交流合作。

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