貴州榕江遭遇特大洪水襲擊 當地最大商場瞬間淹沒

受持續強降雨及上游來水疊加影響，貴州省榕江縣近日遭遇逾30年最大洪災，當地最大商場「常馳廣場」24日也慘遭大水淹沒。網上影片顯示，滾滾洪水湧入商場後，大水就沿著電梯流入地下一、二樓。上海《澎湃新聞》報導，該商場一商戶25日稱，地下一樓仍有積水，整個商場因停電仍無法恢復營業。

《上觀新聞》報導，本輪強降雨對貴州省榕江縣的影響非常大。截至24日晚間11時，榕江縣有10.3萬人因洪水受災，轉移5.1萬人。

四川日報旗下新媒體《封面新聞》報導，25日地勢較高的街道，洪水已基本退去，但殘留下厚厚一層淤泥；低窪地帶則仍有超過10公分的積水和淤泥，但街邊商戶們已經展開災後清理工作。

新華社指出，大陸國家發展改革委緊急安排中央預算內投資人民幣1億元（約合新台幣4.2億元），支持貴州災區交通、水利、醫療衛生、教育等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復。同時，追加安排人民幣1億元支持廣東、湖南進一步做好災後應急恢復工作，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

大陸中央氣象台6月26日10時繼續發布暴雨黃色預警，預計26日14時至27日14時，山東半島南部、江蘇中北部、安徽中部、湖北東部和南部、湖南北部、重慶東南部、貴州東北部至西南部、雲南東南部、廣西、廣東西南部等地的部分地區有大到暴雨。