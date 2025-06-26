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伊朗防長訪陸見董軍 盼中國為當前停火發揮更重要作用

聯合報／ 大陸中心／即時報導
伊朗國防部長納西爾扎德25日出席在青島舉行的上海合作組織成員國國防部長會議，並與大陸國防部長董軍會面。（圖／截自央視軍事頻道新聞畫面）
伊朗國防部長納西爾扎德25日出席在青島舉行的上海合作組織成員國國防部長會議，並與大陸國防部長董軍會面。（圖／截自央視軍事頻道新聞畫面）

據新華社報導，伊朗國防部長納西爾扎德25日出席在青島舉行的上海合作組織成員國國防部長會議，並與大陸國防部長董軍會面。納西爾札德表示，伊朗近日遭受襲擊，感謝中方對伊方正當立場的理解和支持，希望中方繼續主持公道，為維護當前停火局面、緩和地區緊張局勢發揮更大作用。

新華社指出，董軍25日在青島分別會見來華出席上海合作組織成員國國防部長會議的白俄羅斯國防部長赫列寧、伊朗國防部長納西爾扎德、巴基斯坦國防部長阿西夫、吉爾吉斯國防部長穆卡姆別托夫、俄羅斯國防部長別洛烏索夫。

由於伊朗與以色列剛達成停火協議，納西爾扎德此時訪陸並與董軍會面格外引人關注。

報導稱，董軍對來華出席會議的各國國防部長表示歡迎。他說，百年變局加速演進，單邊主義、保護主義逆流滋長，霸權霸道霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序，成為最大的亂源禍源。各方要加強在聯合國、上合組織等多邊框架下的協作配合，團結更多志同道合的進步力量，捍衛國際公平正義，維護全球戰略穩定。

董軍強調，上合組織各成員國防務部門要堅守上合初心，弘揚「上海精神」，凝聚上合力量，持續深化務實合作，以更加有力的作為，共同守護好和平發展環境。

新華社報導，會見中，各方高度評價中國擔任輪值主席國期間為推動完善上海合作組織運作機制、深化各領域合作作出的積極努力和重要貢獻，並對鞏固發展軍事合作表達了積極意願。

赫列寧說，白方很高興首次作為上合組織成員國出席國防部長會議。歷史上白中兩國人民曾並肩戰鬥捍衛世界和平，白方期待繼續深化兩軍各領域務實合作，為兩國全天候全面戰略伙伴關係不斷增添新內涵。

穆卡姆別托夫說，吉中兩國關係長期友好，吉方始終堅定奉行一個中國原則，願與中方共同落實好兩國元首重要共識，提升兩軍合作質效，為發展兩國新時代全面戰略伙伴關係提供堅強保證。

別洛烏索夫說，今年是蘇聯偉大衛國戰爭、中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。俄方願與中方一道，以兩國元首重要共識為引領，在新的起點上深化兩軍戰略溝通與務實合作，共同維護全球戰略穩定。

董軍 聯合國 抗日戰爭 國防部 伊朗

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