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長沙小學生遭老師打破頭骨致殘 母親收死亡威脅、警拘涉事者

香港01／ 撰文／林芷瑩
湖南長沙小學生劉某宸，2年前被老師用三角尺打傷頭部致九級傷殘。示意圖／聯合報系資料照
湖南長沙小學生劉某宸，2年前被老師用三角尺打傷頭部致九級傷殘。示意圖／聯合報系資料照

湖南長沙小學生劉某宸，2年前被老師用三角尺打傷頭部致九級傷殘，傷人者因故意傷害罪被判囚5年，後上訴被駁回。然而，劉某宸的母親郭女士近日收到多個死亡威脅，並揚言報復。

郭女士6月19日向警方報案；6月25日，她拍片稱，威脅者已被行政拘留7日。

《潮新聞》報導，劉某宸父親稱，從6月7日起，他與妻子的社交帳號陸續收到充滿惡意的私信留言，來自多個社交賬號。他對此表示不理解，並稱自女兒的事件發生後，他們社交平台所發布的內容基本與案件或女兒有關，既沒有刻意賣慘，也沒有通過平台收取任何捐贈，只是為了追求法律的公平。

劉先生表示，發出死亡威脅的賬號中，有3個賬號發布的內容幾乎一樣，「這三個賬號IP歸屬地都是河北，而巧合的是宋某明（即打人老師）的母親就是河北的」。

《揚子晚報》報導，郭女士提供的行政案件立案告知書顯示，她於6月19日報稱被威脅人身安全案，長沙市公安局岳麓分局梅溪湖派出所已立案。郭女士稱，她目前仍與律師整理申請再審的材料。

據此前報導，長沙市岳麓區人民法院一審認定，2023年9月6日16時許，宋某明開展課後服務期間，在多次制止、管束學生喧鬧無效後，將半截三角尺扔向一吵鬧學生，砸中該生前座劉某辰額部，致劉某辰重傷、九級傷殘。一審認為，被告人宋某明故意傷害他人身體，致人重傷，其行為構成故意傷害罪。

法院認定，宋某明身為教師，對未成年學生實施傷害，影響惡劣，應依法從嚴懲處。宋某明有自首等從輕情節，依法可從輕處罰。學校依法承擔侵權責任並已足額賠償受害人。法院一審裁定宋某明犯故意傷害罪，判囚5年，禁止其從事密切接觸未成年人的工作；駁回附帶民事訴訟原告人劉某辰的附帶民事訴訟請求。

郭女士不滿意一審的宣判結果，「宋某明對我女兒造成的傷害是不可逆的，給她留下了終身的後遺症」。2024年12月，郭女士向檢察院提起的抗訴申請被駁回，但宋某明選擇提起上訴。2025年4月10日，長沙市中級人民法院依法對宋某明故意傷害案二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

延伸閱讀：

長沙小學生遭打破頭骨案宣判　涉事老師被判5年徒刑

長沙小學生遭老師打破頭骨案開庭　父：女兒有後遺症　盼嚴懲

文章授權轉載自《香港01》

死亡 未成年 小學生 傷害罪

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