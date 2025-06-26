薪情動人！中國人不願撤離以色列全因工資高 建築工人可日入4萬

以色列與伊朗的衝突爆發多日，中國外交部組織當地華人撤離工作。但陸媒報導，有在以色列工作的中國人選擇堅守當地，坦言選擇留下是他們感覺自己所處的區域相對安全，並且也不願意放棄在以色列的高工資，報導更指中國建築工人在當地的工資可以高達一天賺1萬元（人民幣，約新台幣40,919元）。

《封面新聞》報導，在以色列海法工作的江蘇籍建築工人趙先生解釋，之所以堅持留在以色列，是因為他覺得這裡還是比較安全，「確實有地方被炸，但不是很嚴重，導彈大多被攔截，掉在頭上的機率很小」。

趙先生還說，手機會在導彈來襲前10分鐘發出預警，他和工友們便會迅速躲進防空洞。導彈襲擊結束後，手機又會提示可以離開防空洞，他們就繼續工作。

建築工人月薪達6、7萬；有人一天能賺1萬

趙先生稱，留在以色列的另一個原因是這裡的收入頗為豐厚，「我們建築工人月薪有4萬元人民幣的，也有6萬、7萬元的，我有朋友甚至一天能賺1萬元」。

廚師月薪在2萬至3萬元之間

報導又指，山東籍廚師王先生也選擇留在以色列特拉維夫。王先生留下的理由與趙先生相似，他認為自己所在的區域相對安全，「如果情況真的很嚴重，我肯定會回國」。

王先生還說，廚師在以色列的月薪一般在2萬至3萬元人民幣之間，且工資從不拖欠，「我才來一年多，除去交的十幾萬元中介費，還沒賺多少錢」。

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文章授權轉載自《香港01》