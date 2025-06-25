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中國大陸廣西男被洪水圍困...房屋隨時倒塌 無人機緊急「吊人」救援

香港01／ 撰文：林芷瑩
大陸廣西三江縣一名男子被洪水圍困，最後由無人機吊起成功獲救。（影片截圖）
大陸廣西三江縣一名男子被洪水圍困，最後由無人機吊起成功獲救。（影片截圖）

受上游貴州來水及持續降雨影響，廣西多條河流出現超警洪水。6月24日，廣西三江縣突發洪水，一名男子被洪水圍困，最後由無人機吊起成功獲救。

《新京報》報導，操作無人機救人的賴先生稱，當日洪水來勢洶洶，消防隊的衝鋒舟未能進到男子被困之處，房屋隨時有坍塌的情況和風險，非常緊急，必須要救人出來，「我們本來就是搞無人機的，就想到這個辦法用無人機先把人救出來」。

賴先生在載重200斤（約100公斤）的無人機上加裝繩索，將被困男子從危險區域轉移至安全地帶，「他是110公斤，全程從啟動到落地的話不到一分鐘，把他從宿舍載到一個比較寛敞的地方」。

他坦言，無人機運人存在一定安全隱患，僅在無其他手段可用的緊急情況下才考慮使用，「沒有辦法的情況下才會用到無人機，因為安全系數沒有那麼高。」

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文章授權轉載自《香港01》

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