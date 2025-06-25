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大陸廣西豪雨 戰略礦產銻礦被沖刷入河污染飲水

中央社／ 台北25日電

中國南方豪雨成災，廣西融水縣一處銻礦場21日遭豪雨沖刷，出現局部塌陷，場內堆放的部分銻礦被沖刷入河，導致流經附近的柳江、融江、都柳江等河川銻濃度飆高，無法供水，造成居民爭相搶購礦泉水。銻被中國官方視為戰略礦產之一。

瀟湘晨報今天報導，受污染區域的柳州市政府22日已為此啟動突發環境事件3級應急響應。

報導指出，一份網傳22日發布的通知文件顯示，近日受豪雨等因素影響，柳州市柳江上游出現銻濃度異常的情況，對沿江的融安縣、融水縣、柳城縣及柳州市城區民眾飲水安全造成威脅，柳州市政府決定自22日上午8時啟動突發環境事件3級應急響應。

根據報導，這兩天來，柳州市城區多名社區居民反映，居住地已出現停水多天或水壓減小等情況，且自24日下午起，出現居民大舉搶購礦泉水的現象，造成礦泉水價大漲。有的社區停水已持續好幾天，更有人拍下消防車送水及居民排隊取水的畫面。

受此影響，融水縣自來水廠今天上午發布通知，指受融江河洪水影響「原水雜物過多」，該廠進水格柵被堵塞，無法正常取水，導致水廠停水。目前正緊急搶修中。

柳州市生態環境局昨天深夜為此發布通報，指事發原因是融水縣一處礦場的尾礦（礦渣）庫堆放區，因暴雨沖刷導致排洪溝出現局部塌陷，加上來自貴州豪雨，導致都柳江、融江、柳江「銻濃度異常」。但城區及各縣水廠出水水質「均達到生活飲用水衛生標準」，廣大市民不用恐慌。

為反制美國的科技封鎖，中國2024年9月針對用於電池及彈藥製造的銻實施出口管制，同年12月更禁止向美國出口。路透社上週報導，目前中國對銻的全球出口量，已大幅縮減到去年同期的1/3。美國電池製造商形容，銻的短缺已成為「國家緊急狀態」。

根據美國地質調查局的數據，2024年中國有可能生產全球60%的銻。至於其他國家開採的銻，大部分也運往中國加工。

豪雨 美國 礦泉水

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