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蘇州日本母子遇襲案1週年 日方表哀悼與慰問

中央社／ 台北25日電

中國蘇州日本母子遇襲案24日屆滿1週年。共同社24日報導，日本駐上海總領事館總領事岡田勝對不幸身亡的隨車女導護胡友平表示哀悼，對受傷的母子表示慰問。

共同社報導提到，2024年9月中國廣東省深圳市也發生日本男童遇襲身亡案。岡田勝表示，將優先致力確保日僑安全。

2024年6月24日，周姓男子在蘇州日本人學校附近向一對等候校車接送放學的日籍母子持刀行兇，隨後登上校車繼續犯行，挺身而出的隨車女導護胡友平遭刺殺身亡。

中國相關部門於2024年11月29日正式起訴周姓嫌犯；蘇州市中級人民法院今年1月9日首次開庭審理，並於1月23日以故意殺人罪判處日本母子遇襲案男嫌死刑。周姓兇嫌已於今年4月被處決。

校車 日本 廣東

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