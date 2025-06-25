貴州等地水患嚴重 大陸政府安排8億元災後重建

中國貴州、湖南、廣東等地受洪災嚴重影響，國家發展改革委今天宣布，投資人民幣2億元（約新台幣8億元）支持上述這些省分災後應急恢復。

新京報報導，近期，貴州省發生嚴重洪澇災害，一座行經山區的高架橋還發生垮塌。中國國家防災減災救災委員會24日晚啟動國家四級救災應急響應。國家發展改革委緊急安排中央預算內投資1億元，支持貴州災區交通、水利、醫療衛生、教育等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復。

中國多地近日出現暴雨和洪災。由於廣東省日前發生嚴重洪澇災害，特別是肇慶市懷集縣等地出現嚴重汛情，國家發改委曾在18日緊急安排中央預算內投資6000萬元，支持災區基礎設施和公共服務設施災後應急恢復。

今天發改委再宣布追加安排1億元支持廣東、湖南進一步做好災後應急恢復工作，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

在災情方面，以「村超」聞名全國的貴州榕江縣足球場被淹引發關注。

澎湃新聞報導，榕江縣24日經歷了停電斷網以及部分路段交通中斷。25日早上，球場內洪水已退卻，淤泥最深處達25公分，體育設施受損嚴重，球場外道路上還有大量積水。

報導說，球場周邊沿街鋪面一樓均遭水淹。救援車輛和救援人員正忙著清淤，當地全力展開搶險工作。