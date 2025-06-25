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父親常在家吸菸...11歲兒被迫吸二手菸 反覆發燒咳嗽求醫確診肺癌

香港01／ 撰文：夏洛特

吸菸除了影響自己健康，還可能對家人產生危害。大陸河南1名11歲男童因父親長期在家吸菸，數年來被迫吸入二手菸，近來反覆發燒咳嗽，求醫證患肺癌。醫生提醒，兒童長期暴露在二手菸環境中，患癌風險會激增。

綜合大陸媒體報導，河南鄭州1名11歲男童近來反覆發燒伴隨咳嗽，於是前往河南省人民醫院胸外科求醫，檢查出肺惡性腫瘤，確診肺癌。

醫生推斷與父親在家吸菸有關

主診的劉醫生追問男童病史及背景後發現，男童的父親長期在家吸菸，男童數年來被迫吸入大量二手菸，「可能孩子與二手菸的接觸比較多，考慮和他的父親吸菸有關係」。目前，男童在醫院積極接受治療。

重慶男童「長不高」　竟亦與父親吸菸有關

而在重慶也有男童疑因長期吸入二手菸影響發育，陸媒指出，該名5歲半男童身高僅106.3公分，父母擔心他身高發育問題便帶他去醫院檢查，經醫生診斷為「矮小症」，即兒童的身高低於同性別、同年齡、同種族兒童平均身高的2個標準差，每年生長速度低於5公分者。醫生了解男童情況後，認為男童身材較同齡人矮小或與父親長期吸菸有關。

醫生呼籲盡早戒菸

有大陸醫生提醒，兒童長期暴露在二手菸環境中，患癌風險會激增；而且二手菸會影響甲狀腺功能，導致甲狀腺分泌異常，不但影響身高，更可能影響智力發育水平。醫生呼籲，為了自己及家人健康，應盡早戒菸。

相關新聞亦引起網友關注，不少網友心疼患病的孩子們，也有人指斥在家吸菸是罔顧家人健康，「還是戒菸吧，對自己對家人都好」、「看到孩子生病應該後悔了吧」、「害了兒子一輩子」、「自私的人只管抽的快活，不但要抽，還要在家裏舒服的位置抽，哪管家人的死活」、「求求這些人了，不在家抽也別在樓道和電梯裏抽，行行好」。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

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