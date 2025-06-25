貴州暴雨大橋垮塌 村超足球場泡水

中國貴州省自18日起多地出現暴雨，近年熱門的「村超」足球場被浸泡水中，還有一處高架橋垮塌。根據氣象預報，今天到明天，貴州、四川、重慶、湖南、湖北等多地又有大雨或暴雨。

貴州日報報導，自18日以來，貴州出現今年入汛以來最強降雨過程，87個縣（市、區）出現50毫米以上降雨。預計24日夜間到27日，又將出現新一輪強降雨天氣過程，當地24日11時起已進入氣象災害（暴雨）四級應急響應狀態。

夏蓉高速三都縣前往榕江縣路段一高架橋24日因暴雨出現垮塌，因貴州村超火遍網絡的榕江村超足球場和周邊區域道路也被淹。

星島日報報導，根據網上熱傳的災情影片，榕江最大商場被大量黃泥水從四方八面湧入，淹浸商場範圍。有拍片民眾大喊「我的超市被灌了，天啦，太誇張了」。另外，街道上的多輛汽車被洪水沖入建築物內，情況驚險。

榕江縣足球協會副主席楊亞江證實，榕江村超足球場場地內和周邊區域道路均已被淹，其中村超足球場內的積水深度有1公尺多。「本來本週末有比賽，但是受此次持續強降雨和洪水影響，已經決定取消和推遲。」楊亞江表示，目前全縣正在全力抗洪救災。

貴州正面臨百年一遇的特大洪水，災情嚴峻。至當天下午2時30分，榕江縣已轉移避險群眾1.28萬戶、4.89萬人，從江縣已組織轉移避險群眾9438戶、3.20萬人。

中國中央氣象台25日繼續發布暴雨黃色預警，預計25日早上8時至26日早上8時，四川南部、貴州、重慶東部、湖南西北部、湖北中西部、河南南部、安徽西北部以及雲南西部、廣東西部、海南島東北部等地部分地區有大到暴雨。