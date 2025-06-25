「兩湖論壇」登場 南投縣長許淑華未出席 副縣長王瑞德率隊赴杭州

第17屆日月潭、西湖「兩湖論壇」今天在杭州登場，南投縣長許淑華並未出席，而由副縣長王瑞德率隊赴陸出席，雙方針對城市交流與農業、教育、文化、觀光等四大面向研討交流。王瑞德在活動前接受本報採訪表示，不管是縣長或副縣長代表的都是南投縣，南投和杭州的關係只有越來越增進，對南投宜居城市的建立跟發展一定有幫助。

作為兩岸地方政府交流機制，兩湖論壇每年由南投縣和大陸杭州市輪流舉辦，自2009年創辦以來，今年已舉辦第17屆。許淑華2023年曾親自率團到杭州參加兩湖論壇，並簽訂10.25億元茶葉MOU訂單。2024年在南投舉辦，杭州副市長胥偉華率38人訪問團赴台，但南投縣府態度低調，未開放採訪。

今年在賴政府3月拋出「賴17條」收緊兩岸交流，又緊臨7月底立委大罷免投票背景下，許淑華在就任縣長後首度缺席兩湖論壇。

王瑞德在活動前受訪指出，此行主要是農業、文化、觀光跟教育方面的交流，相信透過日月潭跟西湖這2個面積幾乎一樣湖泊的交流，可以在杭州市政跟南投縣政上互相交流、共融，吸取彼此發展的經驗。當然這2個城市有不同的特性，但是在發展市政跟縣政的方向上，我們都希望建立一個宜居的城市，有了16年的歷史經驗，相信本屆也會獲得重大成果。

縣長許淑華此次未親自出席，王瑞德說，「縣長希望我能夠跟杭州市也能建立更深的情誼，特別由我代表她來參加」，否認跟大罷免時間靠近有關。他並表示，這不會對未來雙方的交流有所損傷，不管是縣長或副縣長代表的都是南投縣，我們的關係只有愈來愈增進，對南投宜居城市的建立跟發展一定很有幫助。

陸委會行前是否有「特別叮嚀」？王瑞德表示，一般性的規定都會遵守，沒有其他的叮嚀。

南投縣農會總幹事曾明瑞指出，這趟來帶了南投縣縣長特等茶、八大茶區的分級包裝茶、梅子等農產品，我們會循著正規貿易合法合規跟大陸做生意，替南投縣的農民、農友做出服務跟貢獻。

曾明瑞表示，今年不會再簽新訂單，「目前坦白講，兩岸購買力比較疲軟，我們會持續努力完成MOU訂單，希望能落實許縣長來這邊簽的這個協議。」他指出，前年簽訂的10.25億農產品MOU訂單，目前進度約60%。

本屆論壇於25日上午在西湖畔的浙江賓館舉行開幕式，以「文牽兩岸 同心共融」為主題，將進行南投農文旅AI項目推介、「探尋南投優質好茶」活動聘任儀式、以及兩地交流合作項目簽約儀式。