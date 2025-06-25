粵來粵有趣總決賽 第一次融合AI創作

第七屆「粵來粵有趣」總決賽展開48小時限時創作，本次賽事首度融合AI技術，台灣與粵港澳影像創作人用鏡頭探索澳門、橫琴雙城，展現城市風貌與文化魅力。

本屆活動以「智·AI」貫穿，賽事品牌團隊華青媒Lab.打造虛擬代言人Liza為起點，「AI不僅是工具，更是創意夥伴。48小時的跨城創作馬拉松，選手能夠透過AI技術，為創作帶來無限的可能」。其中多組選手通過3D掃描、AI合成與建模來呈現現實中難以捕捉的狀態，克服賽事過程中的氣候限制。

此外，在內容創新方式上，台灣隊伍「史萊姆」將主題「潮汐」具象為澳門、橫琴通勤青年的奮鬥群體，用AI將海水波紋與人群剪影疊化，呈現「波浪不停」的態勢。選手蔡士朋表示，「我們把年輕人比作潮汐，來往澳門與珠海之間」。

「期待最終能創造出一個好的作品。」台灣隊伍「秋一拳」表示，面對橫跨雙城的挑戰性賽事，團隊深入橫琴鎮的小巷取景，記錄當地「活躍的生機」。同樣面對挑戰的選手林佑增感受到，48小時轉場澳門、橫琴需要規畫好時間，並及時調整拍攝計畫，這也是本次賽事較大的挑戰之一。

廣東選手陳紀作表示，這次比賽中，台灣選手令人非常驚豔，不管是豎屏或橫屏拍攝都非常專業。他也希望，自己能夠向台灣選手學到許多拍攝技巧，突破傳統風格，在創作和拍攝方面都能有所提升。

雙城挑戰使賽事比拚更激烈，同時也促進了台灣與粵港澳選手間的交流互動。「大家主要是一種交流學習的心態。」台灣選手李婕雅表示，「我們在拍攝途中巧遇了粵港澳團隊，他們非常友好、互相分享拍攝想法和技巧」。

AI應用與賽事創新由華青媒Lab.提供技術支持，不僅打造出虛擬代言人Liza，更為參賽隊伍提供創作靈感，實現更具未來感的創意表達；本屆賽事作品將擇日於台商優市網公開分享成果。