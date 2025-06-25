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「不用去機場退稅了」北京王府井商圈 即買即退

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
王府中環商場離境退稅集中退付點。本報北京傳真
王府中環商場離境退稅集中退付點。本報北京傳真

近日，北京首批離境退稅「即買即退」集中退付點之一在王府中環商場試運行，包括王府井商圈100餘家國際品牌、中華傳統老字號店家，境外遊客在北京各大商圈購物後離境退稅可「全城退稅、一點通辦、即買即退」。

在王府中環東座三層，新開設的棕色櫃台正面用中、英文示意：北京離境退稅即買即退集中退付點，櫃台後有專人為旅客服務。下午三點多，來自新加坡的遊客安先生拎著兩個購物袋前來退稅：「這是一個皮包，還有兩雙內聯升的布鞋，中國朋友推薦的品牌，買來送給家人。」他說：「不用去機場退稅了，在王府井買了就能退，很方便！」

「外國遊客的退稅商品品類覆蓋較廣，化妝品、服裝、兒童玩具、箱包、手機、藥品等都有。」櫃台工作人員介紹，辦理退稅需要攜帶身份證件，包括外國護照、港澳居民往來內地通行證、台胞證，同時，需持有購物時的退稅申請單（價稅合計22萬元人民幣以下）、發票，以及個人信用卡，並需持17天內從北京離境口岸離境的證明。

王府中環退稅主管梁文傑表示，將退稅環節由口岸離境提前至商圈購物時辦理，境外旅客在購物現場第一時間就能拿到退稅款，縮短資金回流周期。

目前，王府井商圈「即買即退」的品牌商戶已達100多家。這些品牌集中在王府中環、東方廣場、北京apm、百貨大樓等多個大型購物中心，既涵蓋了不少國際一線品牌，也囊括了同仁堂、吳裕泰、內聯升等中華老字號店家。同時，該退稅點也可為遊客在北京其他商圈購買的品牌提供服務。

據了解，在集中退付點設立之前，旅客只能在離境口岸（北京首都國際機場、北京大興國際機場）退稅視窗辦理離境退稅。今年4月，北京在前期試點發展一些大型綜合性商場成為「即買即退」商場的基礎上，再度升級，設立了北京首批市內「即買即退」集中退付點，王府井商圈作為其中之一，為入境遊客辦理退稅提供了更多、更便捷的選擇。

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