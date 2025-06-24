每天只上班2小時「主要在摸魚」！月薪12萬.....但應徵條件有這項

河南鄭州一家海洋公園公開招募「首席摸魚官」，月薪人民幣3萬元（新台幣12.6萬元），每天工時僅2小時，工作內容是與海豚互動、陪伴遊客打卡拍照。官方強調，入選條件不只是顏值高、性格好，最重要是「能被海豚喜歡」。

瀟湘晨報報導，鄭州海昌海洋公園發布的招募信息顯示，報名時間為6月18日至25日，這份職缺是為了迎接即將進駐園區的「點斑原海豚天團」，希望透過更生活化、娛樂性的角色，增進遊客與動物的互動體驗，推廣海洋知識與保育觀念。

「首席摸魚官」的主要工作，就是作為海豚的「搭檔」，與遊客進行互動、教學與拍照打卡。園方透露，這項徵才全大陸開放，徵選流程分為簡歷初選、現場試崗、再由常駐「瓶鼻海豚家族」複試，最後甚至還有「點斑原海豚親自參與的終試」，決定最終人選。

值得一提的是，所有進入複試與終試的應徵者皆享有「帶薪制度」，日薪高達人民幣數千元。

想要成為「首席摸魚官」可不是人人有機會，根據招募條件，報名者需具備三項特質：外型出眾、性格開朗，最關鍵的是「能被海豚喜歡」。園方指出，海豚對人的感知十分靈敏，能否建立親密互動，是重要評選依據。

為了替新進成員與海豚「牽線」，鄭州海昌海洋公園將在7月舉辦点斑原海豚見面會，屆時也會舉行「首席摸魚官認證儀式」，並公布最後錄取者。