美國譴責港府「打壓」獨立日慶祝活動

香港英文南華早報今天披露部分學校收到香港教育局的「溫馨提示」，提醒學生不要參加美國「獨立日」慶祝活動，恐有違反香港國家安全法的風險，美國譴責港府這項「打壓」舉措。

南華早報（South China Morning Post）報導，香港教育局通知學校，提醒參加美國獨立日（IndependenceDay）慶祝活動的學生恐有違反香港國安法的風險。報導中並未說明，這些學校是國際學校還是香港當地學校。

香港教育局未立即回覆置評請求。

路透社報導，美國領事館發言人表示：「我們譴責香港政府打壓美國獨立日慶祝活動，干預美國領事館主辦的活動。港府試圖將這些活動定調為『非法』，只會更加暴露其不安全感以及對自由的恐懼。」

聲明中說，美國駐港澳總領事館（U.S. ConsulateGeneral in Hong Kong and Macau）將在香港舉行私人招待會，慶祝7月4日美國獨立日，以促進「香港和美國民眾之間的長期友誼」。

北京當局2020年開始在香港實施國安法，該法規定嚴懲顛覆國家政權、勾結外國或境外勢力、恐怖主義等罪行，最高可判處終身監禁。

然而，一些西方政府批評香港國安法被用來打壓言論自由和異議人士。