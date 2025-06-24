快訊

以伊停火油價瀉、Fed觀望降息 美股早盤攻高！台積ADR漲3%

罷免陳乃瑜團隊涉造假 羅明才辦公室主任加3助理送辦

外內夾攻沒在怕！聯準會主席鮑爾重申：Fed仍不急於降息

美國譴責港府「打壓」獨立日慶祝活動

中央社／ 香港24日綜合外電報導

香港英文南華早報今天披露部分學校收到香港教育局的「溫馨提示」，提醒學生不要參加美國「獨立日」慶祝活動，恐有違反香港國家安全法的風險，美國譴責港府這項「打壓」舉措。

南華早報（South China Morning Post）報導，香港教育局通知學校，提醒參加美國獨立日（IndependenceDay）慶祝活動的學生恐有違反香港國安法的風險。報導中並未說明，這些學校是國際學校還是香港當地學校。

香港教育局未立即回覆置評請求。

路透社報導，美國領事館發言人表示：「我們譴責香港政府打壓美國獨立日慶祝活動，干預美國領事館主辦的活動。港府試圖將這些活動定調為『非法』，只會更加暴露其不安全感以及對自由的恐懼。」

聲明中說，美國駐港澳總領事館（U.S. ConsulateGeneral in Hong Kong and Macau）將在香港舉行私人招待會，慶祝7月4日美國獨立日，以促進「香港和美國民眾之間的長期友誼」。

北京當局2020年開始在香港實施國安法，該法規定嚴懲顛覆國家政權、勾結外國或境外勢力、恐怖主義等罪行，最高可判處終身監禁。

然而，一些西方政府批評香港國安法被用來打壓言論自由和異議人士。

香港 風險 言論自由 美國 國安法

延伸閱讀

香港天王驚傳落海！遭船隻救起送醫 經紀人回應是本人

以伊暫時停火 台股聚焦7月9日關稅緩衝期後美國態度

相信美國才被打？大陸官媒曝「川普早批准襲擊」：伊朗10天被騙3次

港片要角唐佳驚傳墜樓身亡！疑憂「愛妻罹癌」走不出來赴死

相關新聞

影／地點神秘罕開放！馬英九深入「軍事管制區」影片曝光

前總統馬英九第四度訪問大陸，相關行程接近尾聲，而今日首度前進中共軍事管制區，參訪隸屬於共軍軍事航天部隊的酒泉衛星發射中心...

影／強降雨又遭洪水倒灌...貴州商場如「瀑布」 店家不及搬貨：損失很大

綜合陸媒報道，6月24日凌晨，受持續強降雨及上游來水疊加影響，貴州黔東南州榕江縣縣城多處低窪地帶被淹。．．．

公海無法可管？船員起衝突殺同事 網批：電影看太多

近日，上海海警局下屬奉賢海警局偵破一宗故意殺人案，拘捕疑犯高某。高某因故意殺人罪，已被上海市奉賢區人民檢察院批准逮捕。該案為上海海警機構偵辦的首宗海上故意殺人案件。．．．

江蘇販毒女頭目才17歲 「小丫頭」賣的是新型毒品

近期，江蘇金壇警方公布了一起販賣「上頭電子菸」的新型毒品案件。17歲女孩王某婷，外號「小丫頭」，三年前在一次朋友聚會上接...

宇樹王興興推薦機械、電子專業給高考生 網讚：實在

宇樹科技創始人王興興日前在微博發文，對即將進入大學的同學們提出了寶貴的報考建議。在這封微博中，他分享了自己的建議和經驗，...

想拍照？西藏斷崖立收費牌「1人800元」涉事公司下場曝

近日有網友發現，西藏阿里地區岡仁波齊大斷崖景區出現「守望神山拍攝基地」收費標示牌，聲稱拍攝大斷崖或湖心島每人收費800元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。