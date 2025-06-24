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影／強降雨又遭洪水倒灌...貴州商場如「瀑布」 店家不及搬貨：損失很大

香港01／ 盛昀
綜合陸媒報道，6月24日凌晨，受持續強降雨及上游來水疊加影響，貴州黔東南州榕江縣縣城多處低窪地帶被淹。圖／影片截圖
綜合陸媒報道，6月24日凌晨，受持續強降雨及上游來水疊加影響，貴州黔東南州榕江縣縣城多處低窪地帶被淹。圖／影片截圖

綜合陸媒報道，6月24日凌晨，受持續強降雨及上游來水疊加影響，貴州黔東南州榕江縣縣城多處低窪地帶被淹。有網傳影片顯示，城內商場被淹沒，洪水如瀑布般倒灌。商戶表示：「短短幾分鐘洪水就漲上來了，來不及搬離貨品，損失很大。」

6月24日凌晨，受持續強降雨及上游來水疊加影響，黔東南州榕江縣境內多條河流水位持續快速上漲，遭遇30年一遇洪水等級，縣城多處低窪地帶被淹。

網上有影片顯示，縣城最大的商場被洪水倒灌。一樓外側商鋪被淹沒一半，商場內部洪水如瀑布般倒灌，很快將一處中庭填滿。24日中午，事發商場多名商戶證實事件，其中一位商戶說：「短短幾分鐘洪水就漲上來了，來不及搬離貨品，損失很大。」

黔東南州有關部門工作人員回應稱，貴州榕江縣城最大商場確實被淹了，救援力量正在現場處置，暫未接到人員傷亡報告，具體情況仍在進一步搜救核查。

據榕江縣人民政府防汛抗洪指揮部發佈消息，根據水情預報，預計榕江縣石灰廠水文站6月24日13時左右出現洪峰水位255米，相應洪峰流量為9650立方米每秒，超保證水位3.5米。經會商研判，榕江縣人民政府防汛抗旱指揮部決定從6月24日12時00分起，將第5號防汛П級應急響應提升為防汛I級應急響應。

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文章授權轉載自《香港01》

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