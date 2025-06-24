公海無法可管？船員起衝突殺同事 網批：電影看太多

近日，上海海警局下屬奉賢海警局偵破一宗故意殺人案，拘捕疑犯高某。高某因故意殺人罪，已被上海市奉賢區人民檢察院批准逮捕。該案為上海海警機構偵辦的首宗海上故意殺人案件。

《新民晚報》報導，2025年4月，疑犯高某與同事譚某因瑣事發生衝突，高某用水果刀將對方刺傷致死。

奉賢海警局執法辦案隊隊長龐明琛介紹，事發後船長立即上駕駛台施救，「他們船上的定點醫院，也是通過衛星電話遠程聯系醫院進行急救指導，但是還是因為傷勢過重，沒有急救過來」。

案發時，兩人所在船舶位於日本以東太平洋海域，船上人員發現後第一時間向95110海上報警服務平台求助。

上海海警局接報後立即指令奉賢海警局開展偵查，並跟進指導奉賢海警局聯合公安、檢察院、海事、邊檢等單位，第一時間做好現場勘查取證、調查訊（詢）問、被害人家屬安撫、輿情管控等相關工作，高某對犯罪事實供認不諱。

案件因在公海殺人引起熱議，不少網民更聯想到《賭神》中高進用計借刀殺人，陳金城以為船已在公海，開槍殺死高義的一幕。

網友看法： 香港電影看多了吧 公海不是法外之地 公海殺人，這只在電影裏見過 看賭神看的 賭神不是也說了嗎？只有這艘船的註冊地國家能抓。 如果是看賭神，他就應該知道不該在這艘船讓動手 賭神：我沒讓你模仿 也更是沒讓你超越啊

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文章授權轉載自《香港01》