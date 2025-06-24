影／地點神秘罕開放！馬英九深入「軍事管制區」影片曝光

前總統馬英九第四度訪問大陸，相關行程接近尾聲，而今日首度前進中共軍事管制區，參訪隸屬於共軍軍事航天部隊的酒泉衛星發射中心，這個處地點相當神秘，過往極罕對台灣訪賓開放參觀。

酒泉衛星發射基地位於酒泉市金塔縣與內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗交接處，但位於額濟納旗轄內，地理上屬於巴丹吉林沙漠邊緣，從酒泉市區前往，單趟約需4小時。車行半途後，在一處營區大門的路口，部分隨團媒體的手機有收到一封由「95861部隊」發出的簡訊，指出「嚴禁拍照、攝像（即錄影）、勘察、測繪，嚴查竊密、泄密行為。敵特人人抓，抓住立大功！」，沿途也有幾處「竊密必被抓，抓住就殺頭」大型標語，氣氛頓時稍顯肅穆，到了酒泉衛星中心時，部分媒體再度收到類似簡訊進行提醒，可見此地的機密性相當強，並不是平常的地方。

而隨團採訪記者，早在從酒泉市區出發之際，即不斷收到官方的提醒，要求在基地內未得許可前，切莫拍照，否則會「很麻煩」。

公開資料顯示，酒泉衛星發射中心，就連一般大陸民眾要預約參觀，都不能隨便進出，必須提交完整材料給官方「政審」，而外國領導人參訪的訊息難以覓得，台灣政要也是極罕有過公開的參訪記錄。

馬英九一行約莫在正午時刻開始參觀酒泉衛星發射中心，由大陸國台辦主任宋濤、甘肅省委常委兼統戰部長孫雪濤等陸方官員陪同，參訪三處地點，車隊除有警車開道外，還有一輛「上海市第一人民醫院酒泉醫院」救護車待命。而據官方透露，參訪的三處地點中，前兩個沒有名字，「只有代號不能透露」，地點是東方紅衛星發射場遺址，最後一處為「載人航天（航太）發射架」，也就是太空人起飛的發射架。

馬英九至下午近三點半到最後一處發射台參訪，由基地工作人員賀鵬舉導覽，介紹發射火箭的流程、太空人一旦遭遇意外的逃生通道等，馬英九看著發射台表示很雄偉，最後他也和賀鵬舉提到，「鵬舉」是南宋抗金名將岳飛的字，賀鵬舉一連表示「是是是對對對」，馬英九反問在場諸位媒體，「你們都不知道啊」。

隨後馬英九基金會執行長蕭旭岑向現場媒體表示，今天馬英九先生帶著我們大九學堂的台灣同學來到酒泉衛星發射中心參訪，「我們非常的感動，中國大陸的航太技術已經是獨步全球」。他指出去年嫦娥6號到了月球背面完成了人類的壯舉，這是史普尼克時刻。據說美國也還希望跟大陸要樣本。

他轉述馬英九講了一句話，「他說中華民族真是了不起」，錢學森（中共導彈之父）當年從美國返回大陸貢獻所學，幫助大陸建造的這樣的一個航太技術，對兩岸有很多的啟發。馬英九在海峽論壇有說兩岸應該要「和」與「合」，就是合作、和平，蕭旭岑說，「我們也希望一方面欣然看到大陸有這樣的一個航太技術的發展，二來我們也希望兩岸的未來能夠走向和平跟合作，包含大陸的這些先進的科技跟技術，也很希望能夠跟大陸來一起共同的成長跟分享」。

蕭旭岑並提到，這一趟來到了甘肅省獲益良多。第一天到了天水祭伏羲大典，感受到中華文明的洗禮，到武威也到了嘉峪關走著河西走廊，當年左宗棠先生到新疆的路線，甘肅有全世界最好的重離子醫院，也有最先進的核能技術，「這些東西都讓我們台灣的同學看得非常的驚豔」。

根據大陸知名太空媒體「我們的太空」介紹，1958年10月20日酒泉衛星發射中心正式組建，當初選址考量包含這裡遠離東南沿海，國軍的U2偵察機難以深入大陸腹地，而1970年4月24日，「東方紅一號」衛星從酒泉衛星發射中心發射升空。該中心發射場也是大陸目前唯一的載人太空船發射場。據統計，近年來酒泉衛星發射中心承擔的航太發射數量與日俱增。從1970年第一顆東方紅衛星發射到2018年完成第一百次發射，用了近五十年的時間；從2018年到2023年完成第二個一百次發射，只用了五年半時間。