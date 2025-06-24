中國人不滿考公務人員沒上 主動投靠海外情報機關

中國國家安全部最新警示間諜行為的文章，披露有人因為公務員考試未被錄取，不滿之餘主動聯繫海外情報機關，並提供大量內部文件。

中國國安部微信公眾號今天發布，指近期國安機關破獲一起相關人員主動聯絡境外間諜情報機關危害國家安全的案件。

據公布，涉案的向姓人員本是中國駐外單位勞務派遣人員。因報考某國家行政機關未被錄用而心懷不滿，駐外期間主動聯繫某境外間諜情報機關意圖實施投靠。

文章說，向某某收取了該境外情報機關提供的酬勞，同時向對方提供大量內部文件資料，並在對方指揮下意圖再度報考中國行政機關以竊取更多核心機密。

文章說，經保密行政管理部門鑒定，向某某提供的內部文件資料為情報，其行為已觸犯中國刑法，構成間諜罪。