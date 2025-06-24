油麻地人氣小吃店員工嗆「4個字」趕走遊客 怒斥：欠打喔？
現在哪種服務態度你能忍？一名香港網友近日在社群平台分享，自己去油麻地一家人氣小吃店用餐時，親眼目睹員工對客人「暴走」，不只用三字經趕走遊客，還嗆聲說「欠打喔？」讓他傻眼直呼，「現在餐飲業的服務態度差成這樣了嗎？」
員工當場暴走嗆客 「等一下都不行喔？」
該網友6月19日在Threads發文，說他當晚快8點時到油麻地某間人氣小吃店吃飯。正當三名疑似是觀光客的女性準備結帳離開時，因為走道太窄，剛好前方一名女員工正在收拾東西擋住路。其中一位女性客人開口請她讓個路，結果這位員工當場情緒爆炸，怒吼，「吵什麼吵？」、「走旁邊啦！」、「等一下都不行嗎？等個一兩分鐘也不行嗎？」甚至還脫口說出，「欠打喔？」
這位網友整個傻眼，「這種話也說得出口？這到底是什麼服務態度？」
員工嗆聲「去隔壁啦！」 一堆人直接掉頭走人
而這還不是唯一一個「趕客」場面。他表示，還有客人想進店吃飯，結果另一位員工直接擺手說，「我很忙啦！去隔壁啦（分店）！」但根本沒跟客人解釋清楚，不少人以為被拒絕了就直接走了。他感嘆，「這不是明擺著在趕人嗎？」
他還補充，店裡幾位員工在客人面前不停吵架，連晚上8點一到，店家就直接關燈收攤，完全不管還有沒有人在吃飯，讓他直言「超扯」。
20年老客人失望：吃的是怨氣不是回憶
這位網友表示，自己已經光顧這家店20年，這次原本只是想重溫老味道，結果卻吃到滿肚子「怨氣」，「短短15分鐘，就感受到他們真的很不想做這份工作。到底是老闆太無奈？還是員工太暴躁？」
網友炸鍋：不要怪大家跑去北上吃飯
貼文曝光後，大批網友留言砲轟店家服務態度離譜，「這種服務，趕客沒極限」、「客人不來光顧可以有一千個理由，來了一次就不會再來了」、「不要再怪大家跑去北上消費，自己不爭氣啊」、「這種態度，倒店也不冤」、「現在的香港餐飲店，價錢貴服務又差，難怪會流失客源」。
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文章授權轉載自《香港01》
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