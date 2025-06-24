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陸「適老玩具」正走紅 成銀髮經濟新潛力

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

智能棋盤、指尖樂器、孔明鎖……近期，適老玩具在中國悄然走紅，成為銀髮經濟的一個增長點。

中新社報導，適老玩具是專門為老年人設計的娛樂、益智或鍛鍊類產品，兼具趣味性和實用性。據相關電商平台數據，過去一年，適老玩具搜索量同比增長124%，成交量同比增長超70%。

中國國家統計局的數據顯示，截至2024年底，中國60歲及以上人口達到3.1億人。輿論認為，在銀髮群體不斷擴大的當下，對老年人的關注不僅聚焦於醫療與照護，更要重視其深層次心理需求。適老玩具的出現，可為老年人提供生活樂趣，健身球等玩具還有益身體健康。　

與此同時，適老玩具發展也面臨著難點和痛點。例如，適老玩具線上火熱線下難尋，產品類型和功能單一，有的玩具只是兒童玩具「換個標籤」等，尚難以滿足多樣化需求。

業內人士指出，適老玩具要以老年人實際需求為導向，進行精準創新。要突破傳統玩具的設計生產模式，推出更多新穎且實用的玩具產品，幫助老年人提高手腳協調能力、減緩記憶衰退等，增強老年人社交互動頻率，給他們帶來更多樂趣信心。

人民日報評論公眾號評論稱，一款精心設計的適老玩具，或許是比保健品更具性價比的健康投資。它們通過寓健於樂的形式，為老年人構築起一道延緩衰老、提升晚年生命質量的非藥物性防線，為銀髮歲月增添活力。

隨著「銀髮專列」和養老陪伴機器人等出現，銀髮經濟呈現廣闊發展前景。據中國民政部測算，預計到2035年，銀髮經濟佔中國GDP比重將從6%升到9%。「半月談」評論稱，隨著新老年群體正以活躍的消費姿態打破「衰老即衰退」的陳舊認知，銀髮經濟也有望從保障型消費向品質型、享受型消費躍遷，釋放巨大潛力。

老年人

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