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河南淹水8旬翁摔倒無力起身 2員警冷眼旁觀遭停職

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
河南八旬老人在積水中摔倒，一旁兩名員警卻只是冷眼旁觀未予以協助。（圖／取自極目新聞）
河南八旬老人在積水中摔倒，一旁兩名員警卻只是冷眼旁觀未予以協助。（圖／取自極目新聞）

河南近日大雨，部分地方因此淹水，一名8旬老翁日前在泥水中跌倒，無力站起，但數公尺外的警察見狀卻視若無睹，不僅未予攙扶，還轉身離開。事件曝光後引發大陸輿論質疑，目前涉事兩名警察已遭停職處理。

據極目新聞及微博影片，河南省周口市太康縣王集鄉葛崗村19日發生淹水，有馮姓村民投訴，指其年逾80的父親，在向外轉移往安全地方時，不慎跌倒在水中，無力站起，但數米外的警察全程目睹卻沒有前來施救。

現場監視器畫面可見，老翁當時在水深及膝的泥水中步行，企圖到安全地方，但途中不慎摔倒，無力站起，期間另一名持拐杖的老婦前來協助，企圖扶起老翁，並抬頭向數米外，站於未被水淹地方的兩名警察呼叫求援，但兩名警察卻只招手回應，然後就轉身離開，完全沒有提供任何協助。

幾經辛苦，老婦才成功將水中老翁拉起，但老人疑受驚及體弱，甫站起移動兩步，便又腳軟跌倒，仍然只能有老婦獨力艱難扶起老翁。老翁由首次跌倒，前後在水中掙扎近2分鐘，警察們始終在一旁冷眼觀看。

投訴人馮先生表示，他常年在外工作，老家只有兩位老人，也沒有親人在附近。事發當天，馮先生的父母因家中持續積水報警求助，在等待相關部門處理期間，老人試圖自行涉水轉移時不慎摔倒。

「老人在水裡邊比路邊還要危險，」馮先生表示，自己看到監視器畫面後心裡感到十分不舒服。對於現場警察的處置方式，也表達不滿：「看到老人有危險了，你起碼要過去攙扶一下，但他們無動於衷。」

馮先生說，最終在附近其他鄰居的協助下，兩位老人得以安全轉移。

事件曝光後，大陸網友紛紛指責身穿制服的警察冷漠，不理會摔倒水中的年長民眾，情況不可接受。

太康縣公安局有關負責人回應稱，事發後，該局高度重視，立即成立由治安、督察等部門組成的調查組，專門對馮先生反映的情況進行了解。

經查，馮先生反映的情況基本屬實。考量涉事警察魏男是王集派出所教導員，目前已對其作免職處理，接受進一步調查；同時，給予輔警李某飛政務警告處分。

警察 老婦

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