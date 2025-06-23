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堅持就是勝利！ 陸男體育彩票養號9年中7146萬元
堅持就是勝利！河北唐山一名體育彩票迷，連續九年期期買相同號碼。養號九年後，終於在近日中了人民幣1,800萬元（約合新台幣7,146萬元）獎金。他透露，差點忘記了買中獎的這期彩票，險些與富貴擦身而過。
據長城網和河北日報報導，幸運兒吳姓男子過去九年，堅持每期中國體育彩票大樂透買同一組號碼，前區01、04、17、20、22，後區04、10。
九年來，吳姓男子幾乎每期彩票都買這組號碼，但每月限定只花人民幣200元。
6月18日體彩大樂透第25068期開獎，吳姓男子果真中了人民幣1,800萬元的追加一等獎。
領獎後吳姓男子表示，這期彩票他差點忘記了買，幸好在經過唐山遷安市永順街新寨村時，看見一家新開張的彩票店，才記起要買。
吳姓男子稱，得知中了1,800萬元大獎後，他全家都非常激動，一夜未眠，第二天一早便趕去領獎。
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