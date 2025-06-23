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中國中南部暴雨續發預警 湖南湖北洪水釀災

中央社／ 上海23日電
中國南方地區連日遭遇強降雨，湖南已有超過40萬人受災，中國水利部啟動洪水防禦四級應急方案。圖為湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣城近日被淹的學校。（新華社）
中國南方地區連日遭遇強降雨，湖南已有超過40萬人受災，中國水利部啟動洪水防禦四級應急方案。圖為湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣城近日被淹的學校。（新華社）

中國中央氣象台今天上午對湖南中部和西南部、福建西北部、廣西北部與其他地區持續發布暴雨藍色預警。連日雨勢釀災，湖南有民眾被洪水沖走罹難；湖北被損壞房屋達527間。

中國中央氣象台23日上午10時繼續發布暴雨藍色預警，亦即在12小時內降雨量將達50毫米以上，或者已達50毫米以上時降雨可能持續。

中國中央氣象台預計23日下午2時至24日下午2時，甘肅南部、川西高原北部、四川盆地西部、貴州東南部、湖南中部和西南部、江西中北部、浙江中北部、福建西北部、廣西北部、雲南西部、西藏東南部等地區有大到暴雨。

受到連日雨勢影響，中國多地發生災情。據澎湃新聞23日報導，湖南省張家界市桑植縣上河溪鄉雲霧山村一處山坡有滑坡情況，造成一間村民房屋受損，住戶3人在事發前離開現場避難，未釀傷亡。

據紅星新聞報導，湖南省張家界市慈利縣持續降雨釀洪水，18日晚一對60多歲老夫婦疑似被洪水沖走，通報當地政府，22日下午搜救人員找到杜姓丈夫遺體，慈利縣相關部門工作人員證實這項消息。

據湖北日報報導，18日起極端雨勢侵襲湖北省，截至22日湖北省有29.83萬人受災，損壞房屋527間，農作物受災面積35.35萬畝，除了私人財產、農作損傷等財損災害，目前未有人員傷亡或其他重大災情傳出。

據央視新聞報導，21日上午8時至22日上午8時，受到持續雨勢影響，廣西柳江幹流及支流方村河、貴州沅江支流巴拉河、雲南右江支流舊莫河及瀾滄江支流猛統河等27條河流發生超過警戒水位以上洪水，最大超警幅度達3.71公尺，多個沿河路段交通管制，多地低窪路段嚴重積水影響交通。

洪水 暴雨

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