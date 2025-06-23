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韋東奕就餐遭跟拍 人民日報：「令人窒息」圍觀當休矣

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
北京大學助理教授韋東奕網上爆紅後，甚至連去大學食堂吃飯也被圍觀。（圖／取自新浪網）
北京大學助理教授韋東奕網上爆紅後，甚至連去大學食堂吃飯也被圍觀。（圖／取自新浪網）

近日，曾獲兩屆奧數金牌的北京大學助理教授韋東奕憑僅4秒長的影片在社群平台漲粉千萬。有人嗅到「流量」後，圍觀他在清華食堂吃飯，甚至輪流坐到他身旁拍照、合影，宛如「打卡」旅遊景點。圍觀影片被放到網路上後，大陸網友直呼「令人窒息」。

人民日報發表評論稱，最初，人們關注韋東奕，是被他甘坐基礎研究冷板凳的精神感動。然而，關心轉瞬間變成越過底線、突破邊界感的「貼臉拍攝」「圍堵跟拍」，讓人氣憤。對此，北京市網信辦迅速行動，集中清理盯拍蹭熱等訊息4,699條，此舉獲得不少好評。

評論稱，「飯圈」亂象的背後，往往存在著「流量至上」的利益追逐。在圍觀者和拍攝者眼裡，韋東奕成了被物化的「學霸」符號、蹭上就能收割流量的「網紅」。有的人以錯誤方式表達敬仰，有的則是藉機吸粉引流、惡意行銷牟利。

文章表示，無盡的侵擾不僅給當事人帶來困擾和壓力，也為清靜的學術空間增添汙濁之氣，甚至可能導致嚴重後果，有些歌手、演員、運動員更是苦「飯圈」亂象久矣。部分「飯圈」思考方式簡單、行為方式粗暴，汙染網路生態、破壞社會秩序。

人民日報指出，這種行為涉嫌違法違規。大陸民法典保護公民名譽權、肖像權，治安管理處罰法亦對網路暴力形成震懾，網信部門也不斷加強工作力度。此外，跨部門溝通協調機制還需進一步建立健全，推動網信、公安、體育、教育等部門協同發力、聯合執法常態化。

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