一通電話照個鏡子就被騙走千萬養老金！ 78歲婦栽在客服人員手上

一通電話照個鏡就被偷走百萬養老金！上海1名78歲婆婆接到自稱「銀聯客服」的電話，通話2小時內遠端在她的手機安裝4個詐騙軟體，更不停叫她照鏡，以遠端進行人臉識別。銀行發現婆婆名下擁有逾400萬人民幣（約新台幣1671萬元）的戶口被境外登入，不停轉走存款到境外，起疑下報警，並成功為婆婆攔截逾380萬（約新台幣1588萬元）的轉帳，保住其養老錢。

婆婆在警方上門時仍不明所以，還在相信該名客服，經解說後才明白為何對方不停叫她「盯著鏡子看」，她坦言自己一輩子沒遇過壞人，沒想過騙徒可以這樣騙錢。

「銀聯客服」致電傾2小時誘入局

陸媒報導，居於上海虹口區江灣鎮街道78歲的陳婆婆，日前收到自稱「銀聯客服」的電話，指最近銀行存款利率下降，建議她採取措施以「保住高利率」，又提醒她開通了收費服務，取消要跟隨指示操作，利用長者不熟悉智能手機操作的弱點，要求婆婆報出自己的身份證號碼等資料，騙徒和婆婆對話持續2個多小時。

銀行發現戶口被境外登入 職員起疑報警

平安銀行發現婆婆的戶口被人從境外登入，想轉走其400多萬人民幣存款，更從定期存款中取出了4筆錢轉到活期帳戶，再試圖轉帳到境外。由於婆婆本人一直在國內生活，較少出國，其家屬也在國內生活，銀行經理想致電確認，但電話一直無法接通。銀行推斷陳婆婆遇上電騙，立即報警。

騙徒要求照鏡以遠端人臉識別

警方上門問婆婆是否正進行轉帳，婆婆仍在和「客服」聊天，大驚道「我沒轉帳，誰轉帳啦」，查問後婆婆說對方問她屋內有沒有鏡子，叫她「對牢鏡子，近點再對牢鏡子，（錢）就這樣被轉走了」，其實騙徒是在引導婆婆接受遠端人臉識別。警方即時聯絡反詐中心，進行緊急止付工作，銀行攔截了共380萬人民幣的轉帳，成功保住婆婆的養老錢。

手機被遠程安裝4詐騙軟體

婆婆坦言這輩子都沒遇過壞人，沒想到對方叫她去照鏡原來是想進行人臉識別，「他叫我坐近點，盯著鏡子看」。警方發現，婆婆的手機已被遠程安裝了4個詐騙軟體，包括名叫「e認證」、「card-pay」及2個通話訊息轉接軟體，用於監控和控制手機。而婆婆手機被遠端控制後設置了呼叫轉移，故其他人無法聯絡。

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文章授權轉載自《香港01》