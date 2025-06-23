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武漢大學上周五畢業典禮後 現場留下滿地垃圾

聯合報／ 大陸中心／即時報導
武漢大學6月20日上午舉行畢業典禮，但事後現場卻留下滿地垃圾。（圖／取自澎湃新聞）
武漢大學6月20日上午舉行畢業典禮，但事後現場卻留下滿地垃圾。（圖／取自澎湃新聞）

中國百年名校武漢大學6月20日上午舉行畢業典禮，但畢業典禮結束後，現場卻留下滿地垃圾，引發網友關注。

上海《澎湃新聞》報導，網友「珞珈山麗麗」公開發布的武漢大學現場畫面顯示，體育場地面上留下了大量疑似塑料袋、一次性雨衣等白色垃圾。有網友在評論區稱，「一片狼藉，垃圾遍地！說明了什麼？應該讓所有畢業生有環境保護意識，講文明！帶走自己產生的垃圾。」

《澎湃新聞》指出，從武漢大學多名教職員工處獲悉，典禮當天下雨，所以不少教師和學生都穿上了一次性雨衣，儀式結束後確實有一些雨衣丟棄在了現場，網友拍到的也是當時的情況，不過丟棄的垃圾很快就被清理了。

發布這個訊息的網友網名為「珞珈山麗麗」，因武漢大學就坐落在珞珈山，因此推測該網友可能是武漢大學學生、校友或當地居民。不過大陸網上現在已經基本搜不到武漢大學畢業典禮後滿地垃圾的相片與相關訊息。

社交平台「X」知名帳號《李老師不是你老師》去年11月也曾轉發一則大陸網友的訊息稱，在廣東珠海航展現場被譽為「國之重器」的「運20」飛機旁，同樣是垃圾遍地。拍攝該則影片的網友稱，「這些年，我們的國力在不斷發展，但是國民的素質卻在哪裡？」

畢業典禮 武漢

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