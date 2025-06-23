「粵來粵有趣」決賽 雙舞台拍出創意

6月20日晚，第七屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽—總決賽於澳門拉開帷幕。本屆賽事共有16組粵港澳台四地的影像創作青年進入總決賽；大賽以「智AI」為主題、並設置橫跨澳門、橫琴雙舞台、展開限時主題挑戰賽。

決賽啟動發布會上，公布賽事規則。選手們需依據抽取到的指定主題、地點展開拍攝，並在48小時內限時完成創作、拍攝和剪輯，最終以創意短片一較高下。

來自台灣的影像創作人葉苡恩透露，賽前團隊做足準備，「我們來之前不僅上網研究當地文化，還反覆練習器材的使用技巧。這次比賽，我們將依據抽到的主題、將幾何線條空間與自然景觀巧妙結合，挑戰在限時時間內完成作品。」

台灣參賽選手蔡士朋提到，「過去在台灣曾拍攝城隍廟、廟口夜市等題材，這次抽到媽閣廟很幸運，除了很好做結合之外，再加入一點創新的東西進去，讓作品更吸睛。」另一位成員張志豪表示，參賽主要是為了交流，希望透過比賽跟粵港澳選手切磋拍攝技能的同時，也想拓展人脈。

此外，來自澳門科技大學的粵港澳選手蔡一璐分享，台灣選手與粵港澳選手的創作方式截然不同，「我覺得可以從台灣選手身上學習他們對短片的看法和風格，這也是一次很好的文化交流機會，希望能與他們有更多的交流。」成員王喆也提到，團隊平時參與新媒體創作和AI訓練營，「我們想在作品中展現實拍轉AI的方式，也很好解決室外場景可能下雨的情況。」

「粵來粵有趣」是亞洲最大的即時影像創作賽，同時也是青年文化交流的重要賽事品牌。本次大賽頒獎典禮將於6月24日晚舉行，屆時將揭曉最終優勝者。