時隔16年 陸狂犬病例首次「雙增」

廣東疾病預防控制中心廿日通報，近期廣東省發生一例狂犬病病例，病人被狗咬傷，五天後傷人犬隻死亡，病例一直未前往犬傷門診進行規範處置，約三個月後出現狂躁等發病症狀，發病三天後深度昏迷，醫治無效死亡。

根據中國疾控中心官網數據，大陸二○二四年狂犬病報告發病和死亡病例，均較二○二三年明顯反彈。二○二四年大陸全年狂犬病發病一七○例，較二○二三年上升百分之廿九點八；狂犬病死亡人數一四三人，則比二○二三年上升百分之十二點六。這也是大陸狂犬病發病數和死亡數在連續十六年下降後，首次出現「雙增」反彈。

據廣東羊城晚報報導，專家指出，狂犬病死亡人數在大陸法定報告傳染病中排名前五，是造成大陸死亡人數最多的動物源性傳染病。

流行病學專家王鳴分享特殊病例：二○一四年，一名中年男子在協助處理親戚被流浪狗咬傷的傷口時，其未癒合的拇指傷口沾染了帶毒血液，五十四天後狂犬病發作死亡。他強調，「這相當於間接被瘋狗咬傷」，任何開放性傷口接觸他人血液、黏膜分泌物都屬高危暴露，必須立即規範處置。在可疑的狂犬病病毒暴露後，應立即用大量的水沖洗傷口，並及時到醫院做進一步治療，接種人用狂犬病疫苗，必要時同時注射人類狂犬病免疫球蛋白。

廣東疾病預防控制中心提醒，日常生活中被看起來健康的動物抓一下、咬一口，要是不處理就有可能會感染。而狂犬病一旦發病，病死率幾乎為百分之一百。狂犬病的潛伏期為五天至數年，通常為二至三個月，極少會超過一年。臨床上主要有兩種類型：狂躁型和麻痺型。狂躁型患者突出表現為極度恐懼、恐水、怕風、發作性咽肌痙攣、呼吸困難、排尿排便困難及多汗流涎等。麻痺型患者沒有典型的興奮期，而是出現高燒、頭痛、嘔吐、肌肉癱瘓、大小便失禁等症狀。