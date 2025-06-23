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暴雨襲華南 湖南逾40萬人受災

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國大陸南方地區連日遭遇強降雨，湖南已有超過四十萬人受災，大陸水利部啟動洪水防禦四級應急方案。圖為湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣城近日被淹的學校。 （新華社）
中國大陸南方地區連日遭遇強降雨，湖南已有超過四十萬人受災，大陸水利部啟動洪水防禦四級應急方案。圖為湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣城近日被淹的學校。 （新華社）

過去一周，中國大陸南方持續遭遇強降雨，其中廣西、湖南、湖北等省分受災嚴重，湖南已有超過四十萬人受災。截至昨日，共有廿七條河流出現超警戒水位洪水，大陸中央氣象台持續對八個省分發布暴雨藍色預警，大陸水利部也針對南方六省啟動洪水防禦四級應急方案。

大陸南方（華南地區）自十七日以來出現暴雨天氣，截至昨日上午八時的過去廿四小時，受降雨影響，廣西柳江幹流及支流方村河、貴州沅江支流巴拉河等廿七條河流發生超警戒水位洪水，幅度達三點七一公尺。時間再往前廿四小時，長江流域澧水等十八條河流也發生超警以上洪水。其中，紅水河支流盤陽河發生二○○五年有實測資料以來最大洪水。

湖南省災情方面，截至廿一日下午五時，湖南全省平均雨量達六十八點五毫米，省內張家界降雨高達三三一點一毫米、常德一八○點九毫米、湘西州一六○點六毫米，湖南省內七個市州有超過四十萬人受災，四人死亡，包含一名從廣州到張家界送貨的女子遇上洪水人車失蹤，以及湘西州龍山縣住宅小區三名住戶因停車場淹水移車，不幸遇難。

湖南省內澧水一度全線超過警戒水位，幹流上游還發生了一九九八年以來的最大洪水。澧水大堤廿一日晚間出現一處管湧（堤防背水側滲流導致土質流失現象）群，多個管湧口湧出細沙，管湧區縱向長度達四十公尺，面積約五百平方公尺，恐致堤防倒塌。經過一夜搶修，目前險情可控。

廣西柳江廿一日出現今年第一號洪水，轄區船舶已全部停航；河池市金城江區也遭洪水倒灌，多地嚴重水浸，街道儼如河流，當局出動武警救出被困人員。廣東懷集縣日前則遭遇百年一遇洪水，道路受損達一二七公里導致交通中斷，在廿一日完成搶通。

央視昨報導，目前大陸水利部維持針對浙江、安徽、湖北、湖南、廣西、貴州等六省分啟動洪水防禦四級應急響應（因應方案）；另共有三個工作組在湖北、湖南、廣西等地協助指導開展洪水防禦工作。

大陸中央氣象台昨晚六時繼續發布暴雨藍色預警，預計至今晚八時前的廿四小時，江蘇、上海、浙江、江西、湖南、貴州、廣西、雲南中等地部分地區有大到暴雨，部分地區會有一百至一三○毫米雨量的大暴雨。

洪水 暴雨

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