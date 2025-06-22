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迎今年以來氣溫新高！北京最高氣溫達38度

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北京22日最高氣溫達到38.1℃，為今年以來氣溫新高。圖為2023年北京曾迎氣溫40度C熱浪。（圖／取自新華社）
北京22日最高氣溫達到38.1℃，為今年以來氣溫新高。圖為2023年北京曾迎氣溫40度C熱浪。（圖／取自新華社）

北京22日最高氣溫達到38.1℃，為今年以來氣溫新高。預計23日至25日，北京還將出現35℃以上的高溫熱浪天氣。

綜合央視、新京報報導，北京市氣象台預計，6月23日至30日，白天最高氣溫在31℃~36℃，夜間最低氣溫在23℃~25℃。

對於本輪高溫，大陸氣象專家表示，由於冷渦系統東移，大陸高壓脊給北方帶來了這次的乾熱暴曬天氣。

今日稍早，大陸中央氣象台繼續發布高溫預警，預計22日白天，北京大部、天津中西部、河北中南部、山東北部、河南北部、汾渭平原以及新疆北部和南疆盆地等地有35～36℃高溫天氣，其中，河北中南部、山東北部、新疆南疆盆地東部等地部分地區最高氣溫37～39℃，局地可達40℃以上。

高溫 氣溫 北京

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