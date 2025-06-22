胸肌壯男遭陌生男子襲胸！他醉嗆「摸你怎麼地」 爆肢體衝突

湖北長江日報旗下新媒體《九派新聞》報導，日前在上海嘉定，一名身材壯碩的彭姓男子在超市買完東西結帳時，突然遭一名陌生男子襲胸，兩人隨後發生肢體衝突。彭姓男子還被對方嗆：「摸你怎麼地？」

超市的監視器畫面顯示，彭姓男子進入超市後，一名身穿白T、手臂有刺青的男子突然伸手撫摸彭姓男子的胸部，兩人隨後即發生衝突，一名疑似與白衣男同行的女子試圖隔開兩人。彭姓男子事後報警，目前警方已行政立案。

《九派新聞》指出，彭姓男子表示，這名陌生男子當時喝了酒，伸手撫摸他胸部被制止後還說「摸你怎麼地？」兩人發生衝突後，彭姓男子去醫院驗傷，驗傷報告稱其頸部、胸部損傷，第一肋骨骨折。

彭姓男子表示，從本月15日事發至今，對方沒有任何歉意，此次事件已經嚴重影響到他的生活和工作。警方則稱，行政立案後需等待二次CT傷情鑒定再做進一步決定，大約需要15個工作日。

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