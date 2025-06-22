陸多地發布高溫、暴雨預警 湖南暴雨已致40餘萬人受災
大陸地區近期遭遇極端氣候，湖南省水利、氣象、應急等相關部門表示，18日以來，湘北、湘西北遭受特大暴雨襲擊，已造成湘西土家族苗族自治州、張家界市、常德市等7個市州40餘萬人受災。此外，大陸中央氣象台22日也對多地發布高溫、暴雨預警。
綜合新華社、湖南日報報導，18日以來，截至21日17時，湖南全省平均面雨量達68.5毫米，面雨量超過100毫米的市州包括張家界331.1毫米、常德180.9毫米、湘西州160.6毫米、懷化110.6毫米，累計降雨量最大為桑植縣八大公山鎮664.5毫米。
受到暴雨影響，湖南省文旅廳方面表示，湖南多個景區受到持續強降雨影響，已經自20日起實施臨時閉園、限流等措施。包括懷化市通道皇都侗文化村景；沅陵縣二酉山、大別溪、白河谷、借母溪、胡家溪、辰龍關等六個景區；常德市桃花源景區閉園；鳳凰山景區限流開放。
大陸中央氣象台22日上午發布暴雨黃色預警。預計22日江南東北部和西部、貴州南部、雲南中西部、廣西北部以及甘肅東部、陝西西部等地部分地區有大到暴雨，其中，浙江東北部、雲南西南部、廣西東北部等局地有大暴雨（100～150毫米）。
與此同時，高溫氣候持續在線。中央氣象台22日同步發佈高溫黃色預警。白天，北京大部、天津中西部、河北中南部、山東北部、河南北部、汾渭平原以及新疆北部和南疆盆地等地有35～36℃高溫天氣，其中，河北中南部、山東北部、新疆南疆盆地東部等地部分地區最高氣溫37～39℃，局地可達40℃以上。
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