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中國南方暴雨跨7省 18河流出現超警戒洪水

中央社／ 台北22日電

中國持續暴雨引發多地山洪暴發，珠江、長江流域有18條河流出現超警戒水位洪水，暴雨帶橫跨7省份，其中湖北武漢也遭遇今年最強暴雨。

綜合央視、明報等陸港媒體報導，中國水利部昨天公布了上述數據，而中國中央氣象台繼續發布暴雨橙色預警，昨晚8時起，南方廣泛有暴雨，其中安徽、江蘇、湖南和雲貴等地局部地區有大暴雨。

據報導，截至昨天上午8時的過去24小時，受降雨影響，珠江流域紅水河支流盤陽河、柳江上中游幹支流、長江流域澧水、沅江支流六洞河等18條河流發生超過警戒以上洪水，最大超警幅度3.6公尺，其中紅水河支流盤陽河發生2005年有實測資料以來最大洪水。中國水利部維持對江蘇、浙江、安徽、廣西等9省主要因應流域性洪水風險的洪水防禦第4級應急響應。

報導提到，廣西柳江昨天出現今年第1號洪水，轄區船舶全部停航；河池市金城江區昨天則遇洪水倒灌，多地嚴重淹水，街道有如河流，當局出動武警救出被困人員。

在湖南張家界桑植縣，一名女子日前從廣州開貨車到湖南送貨期間人車失蹤，桑植縣應急管理局昨天尋獲失聯女子遺體。陸媒九派新聞昨天引述死者姐姐表示，妹妹和妹夫當時遇上洪水，爬到車頂求生，但水位上漲，貨車開始晃動，妹夫被甩下車後，爬上牆壁逃生。

在先前遭遇百年一遇洪水的廣東懷集縣，道路交通中斷受損126.9公里，昨天已經全面搶通。

中國南方多地自17日以來連續暴雨，廣西、湖南、湖北情況嚴重。中國國家防災減災辦公室、國家糧儲局昨天向湖南省調撥帳篷、摺疊床等8.15萬件救災物資，支持地方做好緊急轉移和生活保障。

官媒新華社引述中國氣象局專家指出，暴雨預計持續至本月底。

洪水 暴雨 廣東

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