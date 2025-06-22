廣東通報狂犬病死亡病例 陸去年發病、死亡數大增

廣東疾病預防控制中心20日通報，近期，廣東省發生1例狂犬病病例，病人被狗咬傷，5天後傷人犬隻死亡，病例一直未前往犬傷門診進行規範處置，約3個月後出現恐風、狂躁等發病症狀，發病3天後深度昏迷，醫治無效死亡。

根據中國疾控中心官網數據，中國大陸2024年狂犬病報告發病和報告死亡病例均較2023年明顯反彈。2024年中國全年狂犬病發病170例，較2023年上升29.8%；狂犬病死亡人數143人，則比2023年上升12.6%。這也是中國大陸狂犬病發病數和死亡數在連續16年下降後，首次出現「雙增」反彈。

據廣東羊城晚報報導，5月23日，在廣州召開的2025狂犬病防控新技術研討會上，防疫專家就已提醒，去年中國狂犬病發病數出現16年來首度反彈，暴露後處置規範亟須全民重視。

專家指出，狂犬病死亡人數在中國法定報告傳染病中排名前五，是造成中國死亡人數最多的動物源性傳染病。流行病學專家王鳴在會上分享一個特殊的感染罕見病例：2014年，一名中年男子在協助處理親戚被流浪狗咬傷的傷口時，其未癒合的拇指傷口沾染了帶毒血液，54天後狂犬病發作死亡。

「這相當於間接被瘋狗咬傷，」王鳴強調，「任何開放性傷口接觸他人血液、黏膜分泌物都屬高危暴露，必須立即規範處置。在可疑的狂犬病病毒暴露後，應立即用大量的水沖洗傷口，並及時到醫院做進一步治療，接種人用狂犬病疫苗，必要時同時注射人狂犬病免疫球蛋白。」

廣東日報報導，廣東疾病預防控制中心提醒，日常生活中被看起來健康的動物抓一下、咬一口要是不處理就有可能會感染。而狂犬病一旦發病，病死率幾乎為100%！

廣東疾病預防控制中心指出，狂犬病的潛伏期為5天至數年，通常為2至3個月，極少會超過1年。臨床上主要有兩種類型：狂躁型和麻痺型。

狂躁型患者突出表現為極度恐懼、恐水、怕風、發作性咽肌痙攣、呼吸困難、排尿排便困難及多汗流涎等，恐水、怕風是典型症狀。

麻痺型患者沒有典型的興奮期及恐水現象，而是出現高燒、頭痛、嘔吐、肌肉癱瘓、大小便失禁等症狀。

狂犬病一般在發病3至6天內就會死於呼吸或循環衰竭。而狂犬病儲存宿主主要包括犬科、貓科，狐、狼、豺、鼬獾、貉、臭鼬、浣熊、貓鼬和蝙蝠等也是狂犬病的自然儲存宿主，均可感染狂犬病病毒成為傳染源。

全球99%的人類狂犬病病例源於犬類傳播，據中國疾控中心統計，中國約有95%的人類病例由狗引起，約5%的病例由貓引起。

因此，日常生活中應與陌生動物保持距離，不嬉逗、不嚇唬、不挑釁流浪貓狗或野生動物，也不要隨意嬉逗陌生寵物和拴養動物，避免被抓傷或咬傷。另，飼主也應每年帶寵物去接種狂犬疫苗。