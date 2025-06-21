北京清華大學路樹砸死路過教授 女兒嚇壞喊「媽媽快醒過來」

北京清華大學校內近日發生一起路樹砸死行經路人的事件，該名死者為北京語言大學教授。根據校方在事發5日後發布通報，該起事件為校外企業於校內違規進行枯樹移除作業所引起，另有目擊者指出，事發時施工區域並未設置警戒線。

據北京清華大學20日微博發布公告，6月15日17時許，為學校提供園林綠化養護服務的校外企業於校內焊接館附近違規進行枯樹移除作業，樹木倒下砸中一名路過的校內人員家屬。傷者被立即送往醫院搶救，經全力救治無效不幸去世。

財新網報導，一名路過現場的目擊者表示，他在15日下午5點經過事發地，看到一名女性倒在地上一動不動，疑似傷者女兒在現場喊「媽媽快醒過來」，之後傷者被急救車送往醫院。他轉述現場另一人說法稱，事發時有人砍樹，樹倒下時距其僅有約一公尺的距離。

現場圖片顯示，死者倒地位置在道路邊緣，身下壓著一輛黃色共享單車，身旁有不少散落的樹枝。距離死者一公尺左右有一根截斷的樹幹位於道路正中，橫跨兩條車道。樹幹的一頭抬起，位於死者上方一人高處，附近還有一輛三輪車和若干施工人員。

該目擊者表示，現場立有一個「工作進行中」的黃色標牌，「但並不確定是何時放置的」，事發時施工區域並未設置警戒線，但事故發生後拉起了警戒線。他表示，自己一開始並沒有意識到這條路有人施工，「但凡施工前拉個警戒線，絕對不至於這樣」。

據了解，死者為北京語言大學商學院教授、國際經濟與貿易系主任張愛玲。而在清華大學發布通報前，社群媒體上已有多位北京語言大學師生自發悼念張愛玲。

針對此次事件，北京清華大學方面表示，學校對此次事故的發生深感痛心，第一時間向逝者家屬表示深切歉意和哀悼，全力做好善後工作。目前，政府相關部門正在進行事故調查，學校已成立專門工作組配合相關部門開展調查處置並啟動校內問責程序，同時對校園相關安全隱患進行全面排查，進一步加強安全管理，保障校園安全。