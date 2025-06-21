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看電影邊洗頭？上海樂高樂園試營運首日出狀況 遊客全身秒濕透

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海樂高樂園度假區20日迎來公眾試營運第一天，有參與試營運的大陸網友發文表示，在4D電影院遇到「傾盆大雨」，可以看到畫面中有觀眾在電影院撐起雨傘。（圖／取自小紅書）
上海樂高樂園度假區20日迎來公眾試營運第一天，有參與試營運的大陸網友發文表示，在4D電影院遇到「傾盆大雨」，可以看到畫面中有觀眾在電影院撐起雨傘。（圖／取自小紅書）

上海樂高樂園度假區20日迎來公眾試營運第一天，有民眾興奮分享體驗心得，不過也有參與試營運的民眾表示，在4D電影院遇到「傾盆大雨」，且園方事後處理態度敷衍。上海樂高樂園表示，是水特效設備問題，待排查後恢復開放，已第一時間對現場遊客予以解釋道歉和安撫。

小紅書上的大陸網友分享，20日下午去看了4D電影，放映沒多久，當時電影內容播放到被狗舔臉，結果頭頂上方的噴水裝置停不下來，個別座位水量實在太大，最後工作人員關掉螢幕、請觀眾離場，該名網友吐槽，「著實可以洗頭了，關鍵工作人員也沒法讓灑水停下來。」

另一位大陸網友則提到，和老公興沖沖的帶著孩子去體驗4D影院，影片開場即「傾盆大雨」，老公和孩子的座位精準「中獎」，瞬間全身濕透。

該名網友抱怨，工作人員嘴上說著「馬上處理」、「帶孩子去烘乾」，結果等候許久卻毫無動靜，她最後只能狼狽地跑出去拿備用衣服給小孩換，而老公只能濕漉漉站著乾等，又過了很久才拿到幾條一次性無紡布巾，「最讓人心寒的是，事後也毫無誠意，沒有任何跟進和解釋。試運營可以理解，但敷衍的態度不能忍！」

據了解，上海樂高樂園4D影院是在內測階段就首批向觀眾開放體驗的項目之一，在放映樂高4D電影時，影院內的玫紅色皮質座椅會隨著劇情進行搖擺、振動，還會間歇性地配合劇情進行吹風、噴水。

澎湃新聞報導，樂園方面表示，試運營期間還將繼續測試所有設備，及時發現並整改各類問題。對於本次水特效設備問題給參加試運營遊客帶來的不良體驗，上海樂高樂園表示歉意，並第一時間對現場遊客予以解釋道歉和安撫。

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