陸批准設「大灣區大學」 三年前曾與華為簽協議雙方將深度對接

據《南方日報》報導，大陸教育部6月19日已正式複函廣東省，同意成立「大灣區大學」。該校定位為新型研究型大學，是由廣東省領導和管理的公辦普通本科學校，首批設置數學與應用數學、物理學、材料科學與工程、計算機科學與技術、工業工程等5個普通本科專業，今年計劃在廣東省內招生80人。

報導稱，從大灣區大學獲悉，從籌建伊始，創校團隊就將打造頂尖學術團隊作為該校高起點辦學的基礎工程，全力延攬海內外優秀人才。目前已組成一支初具規模的高水準師資隊伍，包含院士、國家級領軍人才和海內外知名教授，他們來自全球近30個國家和地區的100多所大學和科研機構。

報導指出，該校以「理工科、小而精、高水平研究型」為辦學定位，學科佈局把握科技前沿以服務國家戰略，注重基礎與交叉以支撐長遠發展，在數理科學、物質科學、資訊科技、先進工程等領域先後組建學院，並實踐新時代「大學+大科學裝置（高端科研機構）+科技龍頭企業」發展策略。

由於大灣區大學就位處廣東東莞，採一校兩區模式；其中「松山湖校區」位於東莞松山湖科學城，主要建構與國家科學中心相關的大科學裝置及新型研發機構，並設立相關領域研究院和科研平台。該校區已於2024年完工；另一校區為「濱海灣校區」則位於珠江口的威遠島，主要承擔大學部和研究生的培養、產研合作及國際合作。

松山湖亦是華為總部所在，從地理相關性看，大灣區大學的設立是否也將為華為提供研究成果及相關人才？答案是肯定的。2022年11月30日，大灣區大學籌備處就與華為在華為的坂田基地簽署框架合作協議。根據協議，雙方將在校企合作、成果轉化、人才培育、資訊化與智慧校園建設等方面合作，充分發揮雙方的業務優勢和技術優勢，共創灣區智慧教育新高地。

當時大灣區大學籌建負責人田剛院士指出，大灣區大學將特別加強「大學+龍頭科技企業」的深度合作。未來將與華為深度對接，切實將華為的資源優勢和大灣區大學的科研優勢、人才優勢緊密地結合起來，彰顯集聚效應，提升創新能力，為粵港澳大灣區發展貢獻更大力量！

大灣區大學將採用以四年為基礎的彈性學制，鼓勵並協助學生在校期間多次到企事業單位實習，以及赴海外交流交換。入學不分專業，二年級起可自由選擇專業，並支持跨領域輔修。

曾為北京大學副校長的田剛此前表示，獲教育部批准設立是大灣區大學發展的重要一步，可以預見，在教育部和廣東省的持續支持下，大灣區大學將在不遠的未來成為粵港澳大灣區高等教育的重鎮，為國家與區域經濟社會的發展做出貢獻。