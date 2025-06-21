飛上海被關4天！她因一杯「泰國飲料」被公安帶走 陸委會示警

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香港01／ 撰文／許祺安
有台灣人因在泰國喝含大麻飲料後，隨即入境中國，因驗尿為陽性被拘留。飲料示意圖。圖／pixabay
有台灣人因在泰國喝含大麻飲料後，隨即入境中國，因驗尿為陽性被拘留。飲料示意圖。圖／pixabay

網紅日前到泰國玩，隨後入境上海，卻被中國公安抓去驗尿，驗出來是陽性，當場被上銬並遭拘留四天，她強調自己是在合法區域，喝了含有大麻的飲料，並稱懷疑自己因為是台灣人被針對了，更以「我在中國被消失那幾天」為標題，引發網友關注。

對此，陸委會表示，中國近年會針對從泰國入境的旅客，特別抽查，若被驗到陽性，可能就會被拘禁，「不分國籍都是如此」。

該名網紅表示，自己當時入境上海正準備辦快速通關，卻出現兩名女公安要把她帶去驗尿，但因為她入境十天前，在泰國喝到含有大麻的飲料，被驗出陽性，當場被上銬，該網紅稱「我上手銬的那一刻，我就不淡定了就哭了」，最終她被拘留四天。

該網紅批評，自己並不是在中國吃大麻不覺得自己犯法，因為泰國大麻是合法的，「我在合法的地方，做合法的事，最多把我遣返回去而已，結果我錯了」，她更稱懷疑台灣人被針對了。

對此，台灣陸委會副主委梁文傑則說這是不分國籍的，「你凡是去泰國旅遊的，你回到大陸的時候，他可能在機場就抽查你，因為他要防堵你，在泰國使用毒品，只要他抽到了，你就可能在看守所住好幾天。」

梁文傑更稱，類似案例不只一樁，2024年也德國福斯汽車派駐中國的高層，曾在泰國吸食大麻後入境北京時遭查獲，在關押10天後被要求立即離境。

不過事件引發不少批評，有網友指出，這與兩岸關係緊張無關，更不是被消失，而是不尊重當地法律，更批評該網紅「明明就犯法、吸毒還想要賺流量」。

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由 @isabellathatgirll 發佈
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文章授權轉載自《香港01》

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