上海樂高樂園今起試營運 26公尺高「搭搭」人偶吸目光

大陸第1座樂高樂園「上海樂高樂園」今（20）日起開始試營運，約有7,000多名遊客入園。位於園區核心「創想世界」主題區域矗立著一個高26公尺的上海限定樂高人偶公仔「搭搭」，號稱鎮園之寶的遊樂設施「樂高大飛車」軌道設計穿越「搭搭」的手部，吸引遊客拍照打卡。園區將在7月5日正式開幕。

上海樂高樂園是全球第11座、大陸第1個樂高樂園度假區，定位鎖定2歲至12歲的親子家庭。園區占地面積31.8萬平方公尺，擁有8大主題區，超過75個互動騎乘設施、表演和玩樂景點，以及由超過8,500萬塊樂高積木拼搭的數千個樂高模型。

同樣位於「創想世界」主題區的室內「迷你天地」，以樂高搭建上海、北京等城市的知名地標，舉凡上海的東方明珠、豫園、中華藝術宮（2010年上海世博中國館），以及北京故宮、萬里長城等，全都「神復刻」。

園區工作人員表示，光是室內迷你天地裡的建築就用了超過2,000萬塊樂高積木，其中大陸第一高樓上海中心大廈用了34萬4,722塊積木搭建而成。整個場館的拼搭用時16萬8,000個小時。工作人員指出，這個區域以長三角城市的著名景點為主，上海景點占據了50%，每個區域都有不同的節慶主題，例如陸家嘴在慶祝鮮花節、北京在過春節、杭州在過中秋節。

搶到試營運首日票券的張韻，一家三口前一晚就自駕到樂園飯店入住。她分享，6歲的女兒本來就很喜歡樂高，到了園區之後非常開心，「一進來就畫了臉部彩繪」。平時常帶孩子到樂園遊玩的她觀察，樂高樂園內的綠化現在還少了一些，有太陽的話會比較曬。另外因為剛開幕，員工還有些手忙腳亂，但情緒價值提供很足，「總體來說還是蠻好」。

在迪士尼之後，上海再度擁有一個全球知名IP主題樂園。與朋友結伴出遊的吳小姐說，相比迪士尼偏向從小到大的夢想，適合跟朋友一起玩，樂高樂園有很多深層體驗，可以跟自己的小孩一起玩，更加適合親子出遊。她認為，兩個樂園地理位置差距大，輻射不同區域的遊客，整體適合的年齡段也不同，讓民眾的體驗能更豐富。

樂高樂園地處上海遠郊的金山區，距市區約70公里，較依賴自駕或高鐵出行。在大眾運輸方面，上海市金山區文旅局產業發展科科長孫海美指出，距離樂高樂園最近的高鐵站是金山北站，從上海市區虹橋高鐵站到金山北站最快可以18分鐘到達，從金山北站到樂高樂園也有短程接駁路線。