陸對九省啟動洪水防禦應急響應 今年首個紅色山洪預警

儘管颱風「蝴蝶」影響漸消，但受冷暖空氣共同影響，據大陸水利部，為應對接下來長江、淮河等流域新一輪降雨過程，當局昨對江蘇、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、貴州等9省分啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，並發布了今年首個紅色山洪災害氣象預警。

據新華社，大陸氣象監測資訊顯示，19日夜間至21日，西南地區東部、江南西部和北部、江漢、江淮、黃淮及廣西西部等地將有強降雨過程，部分地區有大到暴雨，局地大暴雨，貴州南部、湖北東部等地局地特大暴雨。預計今起三天，大陸西南地區東部至江漢、江淮等地仍有強降雨過程。

為此，大陸水利部昨日針對江蘇、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、貴州等9省，啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，並派出3個工作組赴湖南、湖北、安徽協助指導暴雨洪水防禦工作。

另，大陸水利部和氣象局也於昨日晚間，聯合發佈紅色山洪災害氣象預警，這是今年首個。通報稱，預計6月19日20時至6月20日20時，安徽西部、河南南部、湖北東部和西南部、湖南北部、廣西西北部、貴州南部等地部分地區發生山洪災害可能性大（橙色預警），局地發生山洪災害可能性很大（紅色預警）。

此外，儘管颱風「蝴蝶」影響漸消，但大陸廣東的珠江流域，仍可能遭遇新一輪強降水，因此，大陸水利部珠江水利委員會20日發布訊息指，受強降雨影響，珠江支流西江上游南盤江、紅水河及支流柳江、桂江等河流將出現明顯漲水過程，暴雨區內發生中小河流超警洪水、山洪災害風險較高。

珠江委也因此再次召開防汛會商會，安排部署強降雨防禦工作，表示要在未來一周確保打贏新一輪暴雨洪水防禦硬仗。

此前，受颱風「蝴蝶」和季風影響，廣東多地受洪水災害，尤以肇慶市懷集縣等地較為嚴重，多地出現超警戒洪水及內澇。據中新社報導，目前災區雖洪水消退，但街道淤泥堆積，官方正進行搶險救災工作。

廣東省應急管理廳20日指出，該廳已會同廣東省糧食和物資儲備局緊急調撥價值約237萬元物資，援助肇慶懷集等災區。