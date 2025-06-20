直達南美 大陸東航新開航線

中國東方航空集團有限公司（簡稱東航）與紐西蘭奧克蘭機場18日在上海簽署協議。根據計畫，東航將在2025年12月開通從上海浦東國際機場出發，經紐西蘭奧克蘭機場中轉，飛往阿根廷布宜諾斯艾利斯埃塞薩國際機場的商業航班。

中新社報導，此次新開的上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線，東航計畫採用波音777機型執飛，每周兩班，開通後不但將填補上海直達南美航線的空白，也將成為中國和阿根廷兩國間唯一一條直達航線。相較於傳統的從歐洲、北美中轉飛往南美的「北向通道」，東航此次選擇經停紐西蘭再飛往南美的「南向通道」，不但航程更短、飛行耗時更少，還具備轉機時差少的優勢，給全球旅客更便捷體驗。

東航經營從上海浦東國際機場、杭州蕭山國際機場飛往紐西蘭奧克蘭機場的中紐航線。新航線開通後，東航將提升中紐航線運力資源投放，在每周7班上海—奧克蘭航班基礎上新增至9班。