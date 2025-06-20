北京圖博會 台灣館人潮不斷

第31屆「北京國際圖書博覽會」18日上午登場。台灣館參觀、洽談人潮絡繹不絕，從文史哲類別到童書繪本，均受到本地出版業者與讀者的青睞。

中央社報導，北京圖博會一連5天在北京國家會議中心舉行。率團參展的中華民國圖書出版事業協會（台灣版協）理事長楊蓮福表示，今年來參展的出版作品總數約600本，100多家出版社提供書籍，來參展的業者近10家。

楊蓮福說，大陸業者喜歡台灣的繪本、益智類書籍與文創產品。台灣出版界長期以來是華人世界的領頭羊，來大陸賣台灣書籍，能夠將台灣的創意、自由的氣氛與民主的活水間接轉入大陸社會。

台灣商務印書館董事長兼總經理王春申表示，台灣商務印書館吸引許多大陸業者來洽談，以文史哲、大部書與學術性質的書籍受到青睞。

現場有許多本地出版商前來與台灣業者詢問洽談，台灣商務印書館行銷人員孫若屏透過書展與大陸業者進行交流。

她說，有業者向他們反饋之前向台灣商務印書館購買版權後的銷售狀況非常好，認為藉由版權銷售可以達到文化交流。大陸業者對台灣書商的選書、品牌十分感興趣。

台灣電子書協會秘書長、Pubu版權行銷部資深內容暨版權經理張瑞妏指出，大陸出版社也希望將書籍銷售到台灣市場，財經類、小說類、漫畫類可能是後續合作的推展方向。她還觀察到兩岸的出版業者現在要深耕多元發展，打破僅止於書的框架，出版社要出實體書、電子書、有聲書，甚或是知識內容的課程，因為讀者接觸的媒介已經更為分散。

一名從事本地編輯的讀者表示，她前來台灣館是因同事之間口耳相傳，特地來看繁體中文的繪本有無適合出簡體中文版本。她表示，這些年看到台灣出版許多具童趣、多元畫風的繪本，認為本地的小朋友也會喜歡。

第31屆北京國際圖書博覽會以「促進文明傳承發展、推動交流互鑒共贏」為主題，於18日至22日在北京國家會議中心舉辦。書展由中國國家新聞出版署主辦、中國圖書進出口（集團）有限公司承辦，馬來西亞擔任主賓國。