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泡泡瑪特直播間 全球24萬人湧入

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸泡泡瑪特公司18日上線潮玩LABUBU預售，全線售罄。隨著官方供應策略的調整，二手市場LABUBU潮玩價格大幅下跌。（中通社）
大陸泡泡瑪特公司18日上線潮玩LABUBU預售，全線售罄。隨著官方供應策略的調整，二手市場LABUBU潮玩價格大幅下跌。（中通社）

為了能買到心愛的LABUBU泡泡瑪特旗下潮玩IP），海外消費者盯上中國跨境電商。

中新社報導，速賣通AliExpress泡泡瑪特專場直播18日開播，全球24萬人湧進直播間，包括LABUBU等熱門IP在內的10多個爆款鏈接一上架便瞬間被搶空。這是泡泡瑪特全球首場網紅帶貨直播，也是速賣通首次邀請海外網紅來中國進行「反向直播帶貨」。速賣通透露，近期還將加播一場，持續補充LABUBU庫存。

「我非常喜歡泡泡瑪特，還有什麼比親自來一趟總部更好的直播方式呢！」網紅主播提亞拉．鄧恩（Teala Dunn）在其社交媒體上表示。在她的影響下，她身邊的朋友都已經下載了速賣通App，要在海外618期間一展身手，搶購在官方旗艦店不定期掉落的LABUBU。

LABUBU的全球爆火，不僅為中國潮玩行業帶來潑天流量，也讓中國跨境電商平台借這波熱度迎來高光時刻。海外618大促期間，「LABUBU補貨」已經成為社交平台的流量密碼，速賣通也成為海外消費者及留學生心目中的LABUBU「撿漏聖地」。

分析人士稱，在中國IP持續全球走紅的浪潮下，速賣通的「反向直播帶貨」成為一條重要通道。一方面讓網紅從直播間走向源頭產地，拉近全球粉絲與中國品牌、中國IP的距離；另一方面，通過直播的形式，增強用戶的沉浸式體驗，多種方式呈現中國品牌的價值。

直播 泡泡瑪特 LABUBU

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