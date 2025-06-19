嘴饞兒花4萬買26箱荔枝！品種不符爆糾紛 網友歪樓戰翻「妃子笑vs桂花香」誰高級

現在是荔枝產季，荔枝種類相當多元，依據品種等級不同，價位也天差地別。中國大陸一名男童因為嘴饞，自行上網購入26箱荔枝，爸爸發現後想退貨卻被拒，然而收到後發現品種和網站展示的不同，引發消費糾紛，目前當地相關部門已立案調查。

根據河南廣播電視民生頻道《小莉幫忙》報導，一名8歲男童想吃荔枝，其父因價格稍貴不同意，結果兒子自己上網花了人民幣10369元（約新台幣4萬3千元）下訂26箱荔枝。爸爸發現後連忙在賣家未發貨前申請退款，結果遭拒。

然而這26箱荔枝到貨後，男子發現和訂單頁面上展示的「妃子笑」荔枝不同，送來的是另一個品種「桂花香」，兩種荔枝價位不同，男子認為賣家欺騙消費者，聯絡申訴要求全額退款，賣家則聲稱接到的訂單就是26箱桂花香，僅願賠付人民幣4千元（約新台幣1萬6千元），雙方僵持不下。男子稱26箱荔枝一口未動，但保存環境有限，部分荔枝已經開始腐敗。

這起消費糾紛已由相關部門立案調查，並對雙方進行調解，不過意外引發網友對荔枝品種的高低優劣進行激烈辯論，「妃子笑是最不好吃的」、「同意，最好吃的是桂味」、「現在桂花香比妃子笑更貴」、「沒錯，妃子笑最難吃，感覺最好吃的還得是桂味和白糖罌，糯米糍也不錯」、「桂味比妃子笑好多了，妃子笑最差。商家用桂味的照片來展示，名字叫妃子笑，所以你這如果以名來對照就沒錯」；不過也有人幫妃子笑說話，「也不是說不好吃，妃子笑偏酸」、「我們這的妃子笑非常甜啊，酸澀的是還沒熟」。