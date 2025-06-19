海南洋浦到印度 新航線開通

隨著「東方亞特蘭大」號從海南洋浦國際集裝箱碼頭啟航，洋浦—印度直達外貿航線（CI1）17日開通，開啟中印貿易雙向流通的新航程。

中新社報導，該航線連接印度和斯里蘭卡兩個重要市場節點，掛靠印度蒙德拉港和那瓦西瓦港、斯里蘭卡科倫坡港，在進一步完善海南自貿港國際航線網絡布局的同時，為深化海南與南亞地區的經貿合作提供了新的物流通道。

業內人士稱，該航線未來還可通過「內外貿同船」的運輸模式，進一步實現中國北方地區出口貨物經洋浦向南亞市場的高效中轉。

目前，洋浦已累計開通輻射東南亞及「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）地區的外貿直達航線24條，包含2025年新開通至越南、菲律賓、泰國、印尼等東協國家的4條航線，初步形成覆蓋東協10國及南亞的密集航線網絡。

洋浦國際集裝箱碼頭正加速推進「雙向雙樞紐」港口建設，即打造中國大陸南北航線的南樞紐港和東南亞地區至北美東行的東西航線東樞紐港，碼頭泊位等級已提升至20萬噸級，年通過能力達360萬標箱。

海南港航控股有限公司負責人表示，洋浦國際集裝箱碼頭將持續深化與印度主要港口合作，為中印貿易企業提供高效、便捷的海運解決方案。