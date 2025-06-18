大陸飯店提供「小熊貓叫醒服務」惹議 專家：仍有機會傷人

不少飯店都有提供叫醒服務，然而近日，大陸重慶一間飯店因由小熊貓進行叫醒服務引發爭議。飯店方表示，飯店飼養的小熊貓是從相關動物園借調而來，已打過疫苗。不過周二（17日），重慶市林業局表示，已責成飯店立即停止相關活動。

社交平台上，有家長曬出幼童在重慶樂和樂都兩江假日飯店房間床上與成年小熊貓的合影，雙方親密互動。雖然畫面溫馨，但飯店這一舉動仍然引發爭議。

資深動物專家鄧長林指出，小熊貓屬於國家二級保護動物，無論是野生還是圈養的小熊貓，仍存有野性，有傷人的可能。由於其習性膽小，受到刺激等情況下或許會攻擊人，因此需要與人保持一定距離。

而飯店方面表示，工作人員帶領小熊貓巡房、提供叫醒服務，房客可與其互動，有時小熊貓還會爬到床上去。他強調，飯店飼養的小熊貓是從相關動物園借調而來，已打過疫苗。不過鄧長林認為，即便小熊貓已經接種過疫苗，零距離接觸遊客仍存在傳播病毒的風險。另外，以往也有飯店出現過小熊貓咬傷遊客的情況。

周二下午，重慶市林業局相關工作人員表示，已責成樂和樂都兩江假日飯店立即停止開展遊客與野生動物零距離接觸活動，並派專員赴現場開展調查核實工作，後續調查進展和結果，重慶市林業局將及時公開發布。

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文章授權轉載自《香港01》