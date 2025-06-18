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馬前總統訪陸行！參觀福州「三坊七巷」 致敬民族英雄林則徐

聯合報／ 特派記者廖士鋒／福州即時報導
前總統馬英九一行18日上午參訪福州知名歷史文化景區三坊七巷。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九一行18日上午參訪福州知名歷史文化景區三坊七巷。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九第4度訪問大陸，第5日來到與晚清、民國歷史息息相關的福州市三坊七巷，參訪林覺民故居、林則徐紀念館，向革命烈士林覺民以及民族英雄林則徐致敬。

18日上午在福州市，氣溫高達30度，馬英九一行前往三坊七巷，參觀林覺民故居、台灣會館、林則徐紀念館，由大陸國台辦主任宋濤、福州市市長吳賢德等官員陪同，館方在馬英九抵達前，先行對遊客「清場」，準備接待。一位林則徐紀念館工作人員透露，館方接待訪賓「像是這麼隆重的比較少」。

馬英九在先前第2度訪問大陸時，曾於廣州黃花崗烈士墓激動念誦革命烈士林覺民的「與妻訣別書」，此次在林覺民故居參訪時，也略有哽咽，同時也再度提及「與妻訣別書」。

而在晚清時期專供台灣士子前往福州參加福建鄉試、進京會試的棲息之所「台灣會館」，馬英九特別朗讀了1925年孫中山先生逝世後，北京大學台灣同學會獻上的輓聯「三百萬台灣剛醒同胞，微先生何人領導；四十年祖國未竟事業，舍我輩其誰分擔」。

在酷暑之下，當地官方體貼馬英九，特別安排馬英九乘坐電瓶車作為各景點間交通工具。

至於在林則徐紀念館（建於清光緒31年的林則徐專祠），馬英九、宋濤等人皆配帶鮮花，一齊向林則徐塑像行三鞠躬禮。

馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時表示，能夠到了三坊七巷，看到許多我們台灣的名人，不管是嚴復，或者是後來到了台灣的許多的名人，都覺得非常親近。特別是像沈葆楨先生的玄孫，恰好是馬英九先生的高中同學沈呂巡先生，「所以我們能夠到這邊來看看，這些當年為了建設台灣，以及為了整個台灣的民眾服務的這些先賢先烈，是非常感動的。」

公開資料顯示，福州「三坊七巷」被大陸官方列為聯合國世界物質文化遺產申請預備名單，區域內有多位清代、民國初年的名人故居或相關遺跡，包含嚴復、薩鎮冰、林則徐、林覺民、沈葆楨等人。

馬英九基金會 紀念館 烈士

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