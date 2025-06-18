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中國補貼買手機 黃牛邀大學生代購轉賣牟利

中央社／ 台北18日電

中國今年初施行補貼購買手機等電子產品措施，陸媒報導，有黃牛大學生使用自身的補貼資格代購產品，隨後轉賣商品牟利。

為了提振買氣，中國有關部門今年初公布購新補貼實施方案，消費者購買手機、平板、智慧手錶（手環），單件銷售價格不超過人民幣6000元（約新台幣2.4萬元）的產品，按產品銷售價格的15%給予補貼，每名消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。

不過，據陸媒澎湃新聞17日報導，這項補貼措施被黃牛盯上，利用大學生的國家補貼名額購買手機、電腦等產品，隨後轉賣牟利。

報導指出，有黃牛以代購賺錢為誘餌，說服大學生使用國家補貼購買電子產品，只要將收件人名稱、電話等資料傳給黃牛，黃牛會聯繫快遞員轉寄到指定地址，訂單完成便能賺到50元至100元的佣金。

大學生梁昕（化名）表示，近日身邊有同學以代購賺錢為誘餌，邀他加入有60多人在內的代購群組，加入群組後才發現，所謂的代購生意是利用大學生的國家補貼名額，為黃牛代購產品。

他說明，該群的工作主要是由畢業的學長組織，學長會將訂單發布在群組裡，有國家補貼資格的人可以在群裡接單。黃牛會引導學生在京東、淘寶等電商平台上搜索商品，進行實名認證後領取國家補貼資格，隨後替黃牛下單。

報導指出，該組織者稱這些商品都會拿到公司販售，並稱公司大部分產品會比正常市場價還要便宜，但並未透露公司在何處銷售。

一名知情人士表示，上述黃牛都是「擼貨圈的人」。「擼貨」就是利用電商平台一次性的補貼、消費金等優惠的人士，透過請他人代下訂單，領取平台優惠。

他表示，「現在確實有些『擼貨黃牛』把手伸到國家補貼和各省市下發的消費金上，深圳華強北有很多檔口收這種產品，手機、平板、電腦、智慧手錶都收」。

該名知情人士表示，商品被寄到華強北後，部分商品會更換包裝，以新機的形式重新在電商平台上架，再次進行銷售。

另外，在社群平台上也出現，網友主動發文出售個人及其家人的國家補貼資格，在過程中收取一定的佣金。

湖南金州律師事務所高級合夥人、律師邢鑫表示，從法律層面上來看，利用他人的國補資格購買商品牟利，可能涉嫌詐騙罪。即使可能因為涉案金額、社會危害性等原因，未被定罪處罰，但也可能會被公安機關依據治安管理處罰法進行處理。

據知情人士表示，目前一些收數位產品的對口已表示，不收國家補貼、消費券的貨源，已經收取的貨品也被要求退回，因為聽到風聲說會被調查。

黃牛 大學生 代購

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